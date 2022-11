Sociedade Floresta Aurora, clube negro mais antigo do País, completa 150 anos

O maior clube negro no Brasil, localizado em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, está completando 150 anos. Criado em 1872, 16 anos antes da abolição da escravatura no País, a Sociedade Beneficente e Cultural Floresta Aurora era composta por um grupo de negros alforriados com o objetivo de prestar serviços a outros negros e suas famílias.

Gilmar dos Santos Afrausino, atual presidente do clube, hoje com 67 anos, começou a frequentar o local com os bailes de música black quando tinha 18 anos. “No princípio, todo valor era direcionado para ajudar famílias negras, pagava o enterro dos falecidos, fazia o cerimonial. E aí o Floresta começou a crescer e a ajudar mais ainda essas pessoas”, lembra. “Foi fundado por negros que não tinham onde se reunir”, acrescenta.

Em comemoração aos 150 anos do clube, estão sendo promovidos eventos ao longo do ano. Gilmar conta que, entre as atividades, aconteceu um brinde com os integrantes para realizar uma foto com 150 pessoas, simbolizando o aniversário. Foi realizado, também, o chá das mães, feijoada do Dia dos Pais, mocotó delivery, diversos almoços, seminário internacional com participação de uma palestrante dos Estados Unidos e campeonato de xadrez. O clube também foi homenageado pela Assembleia Legislativa devido o Dia da Consciência Negra, quando ganhou a medalha do Zumbi dos Palmares.

Um marco das comemorações de 150 anos do clube foi o lançamento do livro "Floresta Aurora: 150 anos fazendo história". Seu lançamento foi no dia 10 de novembro na feira do livro de Porto Alegre, com uma sessão de autógrafos coletiva.

Alpheu Cachapuz, conselheiro do clube que coleciona 50 anos de casa, atribui a longa e resistente duração e trajetória do clube aos seus ancestrais. “Tudo isso é graças aos nossos ancestrais, ao legado que deixaram, pois passaram muito sacrifício por nós”, diz. Ele reforça a importância do estudo para a comunidade negra, principalmente as novas gerações. “As coisas hoje estão mudando, lentamente, mas mudando.”

“O negro está conseguindo alcançar posses importantes na vida política, social e até economicamente. Hoje temos representantes na Câmara de Vereadores e Assembleia Legislativa. Estão se dando conta que temos que votar nos nossos reais representantes”, ressalta.

Alpheu não deixa de expressar sua felicidade e orgulho com a nova geração de jovens negros, principalmente pela sua frequência nas universidades, que antes eram quase exclusivas para brancos. “Fico muito feliz vendo essa nova geração, principalmente quando vejo na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) meninos e meninas negras estudando e fazendo um curso superior. Isso me deixa muito orgulhoso”, expõe. Entretanto, o conselheiro afirma sentir falta na nova geração no Floresta Aurora, que, segundo ele, é de grande importância para a continuação do clube por muitos outros anos.

Consciência negra e o Floresta Aurora

Três dos criadores do Grupo dos Palmares eram integrantes do Grupo de Teatro da Sociedade Floresta Aurora e se afastaram da entidade para, em plena ditadura, não prejudicar a diretoria da sociedade. “Nós dizíamos que a nossa luta não era contra os brancos, mas a favor dos negros. No dia 20 de novembro nos reunimos na Rua da Praia e discutimos as questões de negritude. Ali, o grito de guerra ecoou pelo Brasil e foi transformado no Dia da Consciência Negra. Isso mostra a importância da Comunidade Floresta Aurora, que vejo como um quilombo permanente no Brasil”, conta Antônio Carlos Cortês, antigo presidente do clube.

Cortês explica que um grande desafio durante sua gestão como presidente era elevar a autoestima e promover a cidadania do negro. “As meninas se produziam, com o cabelo ‘black power’, roupas estilizadas, e os jovens negros com as calças boca de sino e chapéus, ambos mostrando o quanto era bonito ser negro e que não se deve ter vergonha da sua cor. E a Floresta Aurora passou a ser a mansão black“, relata.

Ele ainda destaca um projeto de adoção para crianças negras realizado no clube. Segundo Cortês, a maioria das crianças negras não eram adotadas pelas famílias, já que acabavam preferindo crianças brancas. Então, a campanha que incentivava as famílias negras do clube a adotarem acabou invertendo esse cenário, com mais famílias querendo adotar crianças negras do que crianças negras para serem adotadas. “Nós defendíamos que onde comia um, poderia comer dois. Um lar negro que não poderia oferecer tantos recursos, poderia oferecer amor. E o amor é o solvente do mundo”, afirmou.

A primeira mulher a assumir a presidência do clube foi Maria Eunice da Silva, advogada que ocupou o cargo por duas gestões. Mesmo com tanto tempo frequentando o clube, afirma ainda ter grandes vínculos afetivos e emocionais. Maria também acrescenta que o racismo velado e estrutural persiste.

“Há certas atitudes que são veladas, dizem que não é racismo, mas é. Pode ser que até a pessoa que pratique não perceba que está sendo racista, mas nós jamais devemos aceitar e nos subordinarmos a isso”, expõe. Maria ainda destaca como a nova geração tem se engajado na luta, tomando conhecimento e denunciando os atos racistas. “O racismo existe, e a nossa luta continua.”