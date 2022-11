Baixa escolaridade é o principal fator de risco para desenvolver demência

Limitada por não conseguir oferecer tratamentos eficazes aos pacientes com demência, a médica geriatra da Universidade de São Paulo (USP) Claudia Kimie Suemoto começou a ter interesse pelo assunto durante o atendimento a idosos. Mesmo com o avanço da ciência, não há opções capazes de reverter o Mal de Alzheimer. No entanto, é possível preveni-lo.

Um passo nesse caminho é seu recente estudo, publicado no periódico científico Alzheimer's & Dementia, que aponta os principais fatores de risco para a população brasileira, considerando diferenças regionais e raciais. Ela também mostra que a prevenção começa na infância.

A baixa escolaridade é indicada como o principal fator de risco para o desenvolvimento da doença na população em geral. "A educação é um marcador de reserva cognitiva. Isso quer dizer que quanto mais estimulado intelectualmente o indivíduo é, maior resistência ele tem frente às lesões, por exemplo, da doença de Alzheimer e da demência vascular", afirma a pesquisadora, que assina o trabalho junto com cientistas de instituições brasileiras e inglesas.

É como ter uma grande poupança e ir fazendo pequenos saques. O montante vai diminuindo, mas de forma imperceptível. As lesões ocorrem, porém não há manifestação clínica porque a reserva cognitiva contrabalança. Para isso ocorrer, contudo, é preciso aplicar recursos desde a infância.

"Nossa reserva cerebral acontece desde o período intrauterino, passando pela primeira infância e adolescência. Quanto mais você estudar, quanto mais estimulante for o seu emprego, maior a reserva cognitiva", diz Claudia.

Além da baixa escolaridade, outros fatores de risco estão associados à demência, mas não são a sua causa. Isso porque a demência é como um grande guarda-chuva. Trata-se de uma síndrome, um conjunto de sinais e sintomas que tem várias causas biológicas. No Brasil, as três principais são: doença de Alzheimer; demência vascular, que pode ocorrer após um Acidente Vascular Cerebral (AVC); e demência por corpúsculo de Lewy.

Em trabalho publicado em 2020, a professora inglesa Gill Livingstone, coautora da nova pesquisa, mostrou que 12 fatores de risco estão associados a 40% dos casos de demência no mundo. O restante corresponde a fatores desconhecidos ou ainda não mensurados, como a dieta.

A ideia com o levantamento no Brasil, realizado a partir do cruzamento de informações do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e do Estudo Longitudinal da Saúde dos Idosos, foi verificar o quão relevantes são esses mesmos aspectos no País.

No geral, 48% dos casos de demência no Brasil são atribuíveis aos 12 fatores de risco em diferentes momentos da vida: baixa escolaridade (abaixo de 45 anos); hipertensão, obesidade, perda auditiva, traumatismo craniano e consumo de álcool (entre 45 e 65 anos); fumo, depressão, isolamento social, falta de atividade física, diabetes e poluição do ar (acima de 65 anos).

As taxas, porém, variam entre regiões com maior e menor Produto Interno Bruto (PIB) e entre indivíduos negros e brancos. No Norte, Nordeste e Centro-Oeste, os fatores de risco estão associados a 54% dos casos e a baixa escolaridade corresponde a 9,6%, seguida por hipertensão e perda auditiva, cada uma com 8,5%. No Sul e Sudeste, a hipertensão é o principal aspecto.

Já no caso da perda auditiva, ainda não há relações estabelecidas. Uma das hipóteses é que, como o som produz respostas no cérebro, a redução ou a perda da capacidade de ouvir levaria a uma diminuição da estimulação cerebral. "Foi um fator que nos causou certa surpresa. Sabíamos que era importante, mas não tanto", conta a médica.

Entre brancos e negros, a obesidade aparece como quarto fator mais importante. Em quinto, aparecem a depressão (brancos) e a falta de atividade física (negros). A obesidade na meia-idade é um fator associado ao maior risco de AVC e, em relação à atividade física, a autora afirma que diferentes estudos indicam uma relação entre exercícios para o corpo e o estímulo a novas conexões cerebrais.

"Nosso recorte mostra que o potencial de prevenção é maior no Norte, Nordeste e Centro-Oeste e que talvez nessas regiões seja mais importante melhorar a educação, enquanto no Sul e no Sudeste valorizar o cuidado com a hipertensão", pondera Suemoto, uma das laureadas nos últimos anos com o prêmio Para Mulheres na Ciência, promovido pela L'Oreal, Unesco e Academia Brasileira de Ciências.