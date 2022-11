Experience Senac promove inovação e discute futuro da educação

O Experience Senac, evento focado em inovação, tecnologia e educação, encerrou a edição de 2022 na tarde desta sexta-feira (18), no Fecomércio, em Porto Alegre. Desde ontem, 34 projetos de todos os lugares do Estado ficaram expostos para os visitantes, que tinham entrada gratuita para conferir e prestigiar os 'jovens inventores'. Segundo os organizadores do evento, cerca de 3 mil alunos dos mais diferentes níveis de formação – do básico ao profissionalizante e Ensino Superior – participaram nesses dois dias. O Experience Senac também contou com dez palestras em que profissionais expoentes do mercado discutiram o futuro dos negócios e da educação.

Um dos palestrantes na tarde de hoje, o professor de inovação da Unisinos, Felipe Menezes, vestia um óculos de grau feito por ele mesmo com o auxílio de uma impressora 3D. Em sua apresentação, falou sobre a necessidade de se manter aberto para o futuro. "O futuro não é linear, ele é aberto. Temos algumas tendências, mas boa parte do que vai acontecer ainda não conseguimos imaginar. Por isso, é interessante se manter receptivo com o novo. Há alguns anos, por exemplo, eu jamais imaginaria que estaria construindo com impressora 3D. Mas acho que cada vez mais vamos viver um estilo de vida 'faça você mesmo'", considerou.

Participando da feira de projetos, Carlos Kremer, estudante do curso técnico de Informática do Senac Tech em Porto Alegre, explicava aos que passavam em frente a sua banca o funcionamento do Espelho Inteligente Em Provadores. O projeto foi desenvolvido para facilitar a vida do varejo, que precisa lidar diariamente com a organização e higienização das roupas experimentadas. "Com o nosso sistema, você pode escolher a roupa e ter uma prévia de como ela vai ficar em você. Tudo isso apenas com comandos com as mãos", disse Kremer.

De fato, ao se posicionar em frente à invenção, é possível selecionar peças de roupa, colocar no corpo virtual e ajustar de acordo com a estatura. "Para os próximos passos, estamos pensando em como fazer com que a pessoa escolha os tamanhos corretos para o seu corpo. Queremos deixar o sensor mais sensível também", explicou o estudante.

Outro projeto que chamou a atenção na feira foi o RedRum: Sistema de Promoção à Doação de Sangue. Ao perceberem que, no Rio Grande do Sul, o número de doadores está abaixo do sugerido pela Organização Mundial da Saúde – de 3% a 5% em relação ao total da população – três alunos do curso técnico de Desenvolvimento em Sistemas Bilíngues do Senac de São Leopoldo identificaram uma das possíveis causas: falta de informação na hora de fazer a triagem. "Vimos que 40% dos doadores eram barrados na triagem para doar. Por isso, criamos o RedRum, que possibilita a triagem online dos que desejam praticar esse ato do bem", ponderou um dos idealizadores, Eduardo Cansan.

Além disso, o software também mostra em tempo real quanto os bancos de sangue possuem de estoque para cada tipo sanguíneo. "É uma forma dos bancos também conseguirem notificar aquele doador frequente que o tipo dele está sendo requisitado, por exemplo", contou Bruno Ferreira. No futuro, a ideia é que o RedRum também deixe claro quais são as vantagens de doar sangue, como isenção em concursos ou descontos no cinema. "As empresas podem usar esses dados, inclusive, para criar campanhas que divulguem a marca e incentivem a doação", refletiu Pedro Santos.

No final do evento, os cinco melhores projetos, de acordo com as bancas avaliadoras, foram agraciados com troféu e prêmios que variam entre R$ 1 mil e R$ 5 mil. Os projetos premiados, do quinto ao primeiro lugar foram, respectivamente, Value Return Box, do Senac Cachoeira do Sul, Sensor de Nível para Bolsa de Colostomia, de Uruguaiana, Decobile, do Senac Comunidade, Protótipo Sustentável para a Execução de Higiene Capilar em Pacientes Restritos ao Leito, de São Borja. O primeiro lugar foi para o projeto Diabet, da Faculdade de Tecnologia Senac Pelotas. Com o Diabet, desenvolvido pelos alunos do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Verônica Schiller e Pedro Lima, pessoas com diabetes Mellitus tipo 1 podem controlar suas rotinas e índice glicêmico com mais facilidade.

O Experience Senac contou com desafios, interações e experiências no Metaverso com uso da realidade virtual para dar uma palinha do presente e futuro da educação e do ensino profissionalizante. De acordo com o gerente de educação profissional do Senac, Ariel Berti, a educação precisa passar por uma transformação para seguir com o seu papel de mudar a sociedade. "O ensino tem que se reconstruir, tivemos uma pandemia que causou distanciamento e evasão escolar, agora precisamos engajar os alunos para que retornem e se preparem para um futuro que é incerto, mas que precisa ser melhor", considerou.

Berti também ressaltou a importância do ensino técnico e profissionalizante. "É uma porta para entrada de trabalho, é uma oportunidade de formar um cidadão mais crítico. Isso habilita para outras competências. É uma forma de preparar socialmente os indivíduos", refletiu.