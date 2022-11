Rio Grande do Sul pode ter temperaturas máximas ao redor dos 35ºC nesta quinta-feira

O Rio Grande do Sul tem mais um dia com o predomínio de uma bolha de ar seco, com expectativa de sol e enorme amplitude térmica. Os índices de umidade relativa do ar poderão baixar de 20% em diversas regiões do Estado nesta quinta-feira (17). As informações são da Metsul Meteorologia.

O vento calmo associado ao tempo seco propicia a ocorrência de geada isolada em pontos de maior altitude. Por outro lado, a tarde ensolarada terá rápido aquecimento e a previsão é de calor com máximas entre 32ºC e 34°C em muitas cidades da Metade Oeste do Rio Grande do Sul.

Porto Alegre terá uma jornada ensolarada com mais uma tarde de calor. O tempo seguirá firme com sol até o fim de semana e neste período a temperatura subirá ainda mais até o domingo (20). Na segunda-feira (21) a chuva retorna e poderá vir acompanhada de temporais.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para quinta-feira

Máxima: 35°C

Mínima: 3°C

Porto Alegre – previsão do tempo para quinta-feira

Máxima: 31ºC

Mínima: 15ºC