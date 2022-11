Emergências do Conceição, do Clínicas e da Santa Casa operam acima da capacidade

Entre os dias 6 e 11 de novembro, foram notificados 57,8 mil casos de Covid-19 pelas secretarias estaduais de Saúde de todo o País ao Ministério da Saúde. Em Porto Alegre, embora não haja pacientes com a doença nas emergências dos hospitais Clínicas, Conceição e Santa Casa, os três operam acima da capacidade de leitos instalada.

Com 51 leitos disponíveis, a emergência do Hospital Conceição tinha, nesta quarta-feira (16), 81 pacientes hospitalizados, atendendo apenas aqueles com risco de morte. No período de 48h, entre terça e quarta-feira, as principais buscas por emergência decorreram de dor abdominal, dor torácica, mal estar adulto, Acidente Vascular Cerebral (AVC) e falta de ar.

No Hospital de Clínicas, a procura é ainda maior. Ao todo, são 56 leitos para 95 pacientes internados nesta quarta-feira. No entanto, as internações são consideradas dentro do padrão habitual, com pacientes com complicações decorrentes de doenças crônicas, vítimas de AVC e infarto, além de casos cirúrgicos agudos.

Já a emergência SUS da Santa Casa, que atua com restrição de atendimentos, opera com 24 leitos para 44 pacientes. Conforme a assessoria, a maioria dos atendimentos são de encaminhamentos feitos pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Em grande parte, envolvem pacientes oncológicos, que já realizam tratamento na instituição. A emergência particular, que também atende por convênio, segue recebendo pacientes normalmente.

Administrada pelo Grupo Hospitalar Conceição (GHC), a UPA Moacyr Scliar, na Zona Norte da Capital, tem capacidade instalada de 17 leitos, sendo 12 de observação, 3 de urgência e 2 de isolamento. Até esta quarta-feira, 26 pacientes estavam em observação, sendo que 23 aguardavam leitos em hospitais. Os motivos de internação incluem principalmente problemas cardíacos, infecções respiratórias e urinárias e dores abdominais. Diferentemente de outras emergências, na UPA, cinco pacientes positivos para Covid-19 aguardavam leito, em uma área de isolamento.