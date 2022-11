Dia de integração cultural e esportiva mobiliza comunidades indígenas em Porto Alegre

Desde às 8h30min deste sábado (12), 15 comunidades indígenas do Estado estão reunidas para um dia de integração e atividades físicas na aldeia Kaingang Fág Nhin (Estrada João de Oliveira Remião, 9105, Parada 25 - Lomba do Pinheiro). O encontro celebra os Jogos Culturais Indígenas, promovidos pelos grupos com o apoio das secretarias municipais de Desenvolvimento Social, Saúde e Esporte, Lazer e Juventude e da Fundação Panamericana para o Desenvolvimento Humano. O objetivo é incentivar a prática de esporte e fortalecer o espírito coletivo, promovendo a saúde física e mental dos participantes.

Os jogos estão sendo realizados entre as etnias Kaingang, Mbyá-Guarani, Charrua e Warao (indígenas venezuelanos que moram em Porto Alegre). Outras atividades estão programadas, como tiro ao alvo com lança, arco e flecha, diferentes modalidades de corridas e futebol. No decorrer do dia, também haverá apresentações culturais e a escolha da Bela Estudante Indígena.

Segundo o coordenador da Unidade dos Povos Indígenas, Imigrantes, Refugiados e Direitos Difusos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Mario Fuentes Barba, os jogos resgatam as memórias ancestrais e tradições culturais indígenas. "Estamos contribuindo com um momento de encontro e integração local e sóciocultural das diferentes comunidades indígenas do Rio Grande do Sul, incluindo os venezuelanos da etnia Warao que participam com uma apresentação de canto e baile", afirma Barba.

Já o técnico da área na Secretaria Municipal de Saúde, Rodrigo Dornelles, destaca que a prática desportiva é parte do modo de vida dos povos indígenas e, junto a outras manifestações culturais, faz parte da busca pelo bem-viver. "Os jogos indígenas cumprem a função de estimular o autocuidado, fortalecer o vínculo comunitário e são uma forma importante de reafirmação da cultura, das práticas desportivas tradicionais e do pertencimento étnico", explica. Além disso, Dornelles ressalta que a prática desportiva reduz inúmeros agravos à saúde, entre os quais hipertensão, obesidade, diabetes e doenças cardiovasculares, evitando o estresse físico e psíquico comum nas aldeias situadas no contexto urbano.