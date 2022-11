Comitiva do governo do RS apresenta potencial do Estado em energias renováveis na COP-27

Representantes do governo do Estado do Rio Grande do Sul chegaram nesta quinta-feria (10) ao Egito, para participar da 27ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP-27). Nesta sexta-feira (11), a titular da Sema, Marjorie Kauffmann, foi uma das palestrantes do painel 'Papel dos estados para o avanço na descarbonização do setor energético'.

A secretária apresentou o potencial do Rio Grande do Sul em energias renováveis, e lembrou que 81% da potência elétrica instalada tem origem em fontes renováveis - o Estado representa 8,4% da potência eólica instalada no Brasil, ocupando a quinta posição. Além disso, foi destacado que o Rio Grande do Sul conta com 80 parques distribuídos em nove municípios gaúchos. São 61 projetos onshore em fase de licenciamento e outros 21 projetos offshore.

A secretária também pontuou os avanços para a produção de Hidrogênio Verde, um dos caminhos para a transição energética. Marjorie falou sobre os memorandos de entendimento assinados com empresas e o estudo contratado pelo Estado para mapear o potencial de produção no Rio Grande do Sul. O relatório foi finalizado há cerca de dez dias e será apresentado no mês de dezembro. "Reforço que tem ficado cada vez mais clara a necessidade dos estados serem indutores, facilitadores e norteadores para o fortalecimento da matriz renovável e implementação de novas cadeias energéticas, como é o caso do Hidrogênio Verde no Rio Grande do Sul", finalizou Marjorie.

Também nesta sexta, o titular da Seapdr, Domingos Velho Lopes, esteve presente, na COP27, de uma plenária com um grupo de autoridades de diversos países do globo que tratou sobre a Carta de Koronivia, uma iniciativa da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas que reconhece o potencial único da agricultura no combate às mudanças climáticas.

O encontro foi a quinta rodada de negociações entre as nações agrícolas sobre a manutenção do grupo de Koronivia, que rege as atividades agrossilvipastoris dentro do acordo de Paris, como parte da solução das questões climáticas. “O setor tem acompanhado as negociações desde as primeiras rodadas. Estamos aqui, mais uma vez, reunidos para ratificar esse documento que coloca a agropecuária como parte da solução dos problemas ambientais mundiais. Isso demonstra o caráter resolutivo com que o Estado trabalha. Nesta COP, presencialmente, agricultura e meio ambiente do estado do RS dividem palcos e mostram como o Estado tem buscado soluções complementares”, reforçou Domingos.

A delegação gaúcha é formada por representantes das Secretarias do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema) e da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr), além da Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam). Também integram o grupo membros do Ministério Público Estadual (MP-RS). Esta é a primeira vez que a Agricultura do RS está presente na COP, unindo as pautas do setor com as questões ambientais.

Na quinta, a comitiva se encontrou no estande do Brasil com o diretor de Sustentabilidade da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), Nelson Ananias, para alinhar o cronograma de eventos da agricultura de baixo carbono e sustentabilidade.

O evento, que ocorrerá até 18 de novembro, na cidade de Sharm El-Sheikh, reúne lideranças de vários países para debater medidas a fim de conter a crise climática global.

Programação da comitiva para os próximos dias:

Sábado (12): Marjorie e Domingos comparecerão a encontro do Conselho de Desenvolvimento dos Estados do Sul (Codesul) sobre o Projeto Starrs (States and Regions Remote Sensing), que visa fornecer aos estados estimativas das emissões de gases de efeito estufa por meio de sensoriamento remoto e inteligência artificial;

Segunda-feira (14): Seapdr estará presente no estande do Brasil participando de todas as pautas sobre agricultura de baixo carbono;

Terça-feira (15): Marjorie representará o governo do Estado em reunião de autoridades brasileiras sobre os avanços da Campanha “Race to Zero” e novos investimentos em ações climáticas. No mesmo dia, haverá também a assinatura do termo de cooperação entre o RS e o Carbon Disclosure Project (CDP), organização internacional sem fins lucrativos que desenvolveu uma plataforma global de dados climáticos;

Quarta-feira (16): Delegação retorna ao Brasil.