Sociedade Brasileira de Infectologia emite nota recomendando uso de máscara

A Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI) emitiu uma nota de alerta, nesta sexta-feira (11), em que recomenda o uso de máscara em razão do aumento significativo do número de casos de Covid-19 no Brasil nas últimas semanas, decorrente da circulação da subvariante Ômicron BQ.1 e outras variantes. No comunicado, a SBI informa que "pelo menos em quatro estados da federação já se verifica com preocupação uma tendência de curva em aceleração importante de casos novos de infecção pelo SARS-COV-2 quando comparado com o mês anterior". Nesta quinta-feira (10), o Rio Grande do Sul entrou em estado de alerta contra a subvariante BQ.1 da Ômicron.