Horário de verão: possível retorno anima comércio, mas economia de energia é pequena

presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fazer uma enquete informal em sua conta no Twitter Medida que deixa saudade em muitos brasileiros, o horário de verão sempre teve "fãs", mas também muitos críticos. Extinto em 2019 no governo de Jair Bolsonaro (PL), o adiamento em uma hora no relógio durante a estação mais quente do ano voltou ao debate público após osobre o que seus seguidores pensavam de um retorno da medida. O resultado final mostrou que 66,2% dos internautas aprovam a volta do horário de verão, contra 33,8% que se manifestaram contrários.

Na questão energética, que sempre foi a principal razão para o horário de verão ser implementado, a medida não faz mais tanto sentido. Isto é o que explica o diretor da Siclo Consultoria em Energia, Paulo Milano. "Muito se fala que o objetivo do horário de verão é a redução do consumo de energia, quando na verdade este nunca foi o principal objetivo. A redução do consumo era um objetivo secundário. O objetivo principal do horário de verão era a redução do pico de utilização (de energia)", afirma Milano.

Implementado pela primeira vez nos anos 1930, o horário de verão servia para amenizar o consumo de energia durante este período de maior demanda. "Como o sistema elétrico tem que aguentar o pior momento, o momento de mais carga, quando a gente chegava na época do verão, existia um pico de carga em algum momento entre 17h e 20h", explica Paulo. A razão do pico ser neste horário é relativamente simples de ser compreendida: como a maior parte da população trabalha em horário comercial (até às 18h), as pessoas chegavam em casa após o expediente mais ou menos ao mesmo tempo e, assim, os dispositivos elétricos de cada residência eram ligados simultaneamente, resultando no pico.

Para evitar que o sistema elétrico não seja sobrecarregado, surgiu o horário de verão. A ideia é que se a pessoa sai do trabalho e ainda há luz solar, ela tende a permanecer na rua e não ir para casa ligar o chuveiro elétrico, televisão, luzes, e outros equipamentos que demandam energia.

Acontece que a forma que a população utiliza energia e equipamentos elétricos mudou, e um dos grandes responsáveis por isso é o ar-condicionado, conforme explica Milano. "A climatização foi crescendo cada vez mais. Seja em locais de comércio, seja em residências. Então cresceu muito a carga de energia oriunda de ar-condicionado no verão". Paulo destaca que o período em que a climatização é mais exigida é no turno da tarde, fazendo com que o pico que ocorria entre 17h e 20h, se desloca-se para "algo entre 13h e 15h". Assim, a medida que tinha como objetivo diminuir o gasto de energia durante o pico, já não faz tanto sentido ser aplicada, pois este momento de maior demanda elétrica não é mais no período do anoitecer, mas durante a tarde.

Este motivo para suspensão da medida corresponde ao que é explicado pelo Ministério de Minas e Energia (MME). "Como nos últimos anos houve mudanças no hábito de consumo de energia da população, deslocando o maior consumo diário de energia para o período da tarde, o Horário de Verão deixou de produzir os resultados para os quais essa política pública foi formulada, perdendo sua razão de ser aplicado sob o ponto de vista do setor elétrico", afirma o ministério em seu portal oficial.

Milano ainda explica que a medida também impactava na redução do consumo de energia, mas ela nunca foi muito expressiva. Segundo ele, no último ano que o horário de verão foi aplicado, a redução no consumo de energia foi de aproximadamente de 0,5%. "Qualquer redução de consumo é importante, só que ela não seria muito expressiva, pois seria na ordem de 0,5%", afirma Paulo. Ele ainda conclui: "Tudo que representa redução de consumo é, sob o ponto de vista ambiental, interessante. Mesmo que seja pequena."

O horário de verão e o comércio

Os dias no verão já são naturalmente mais longos que em outras estações. Isto porque a duração diária de luz solar vai aumentando até 21 de dezembro, quando ocorre Solstício de Verão, para depois ir diminuindo até chegar em 21 de junho, no Solstício de Inverno. Com o horário de verão, os dias ficam ainda uma hora mais longos, e isto é ideal para quem tem desejo de aproveitar o calor natural e curtir as praças, restaurantes, bares e a rua e a cidade em si.

O retorno do horário de verão é visto como algo positivo para setores do comércio de rua, é o que aponta o presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes no Rio Grande do Sul (Abrasel-RS), João Melo. "O horário de verão é interessante pros restaurantes, bares, que tenha-se uma hora a mais de luz durante o dia, que isso movimenta os estabelecimentos", afirma o presidente. Melo diz que é difícil mensurar com precisão as perdas do setor com o fim da medida, pois ela foi encerrada em 2019 e logo em seguida teve início a pandemia de Covid-19, impactando diretamente os serviços de restaurantes e bares.

Sobre os pontos negativos do retorno do horário de verão, o presidente da Abrasel-RS afirma: "único temor que eu tenho é se fosse implementado neste ano, pois muitas mudanças de sistema seriam necessárias". Apesar deste temor, é muito improvável que a medida ainda seja aplicada neste ano. Isto porque o horário de verão começava à meia-noite do primeiro domingo de novembro, até zero hora do terceiro domingo do mês de fevereiro do ano subsequente. Já passada a tradicional data para o início da medida, ela não deve ser aplicada neste ano.

Colocando na balança os pontos positivos e negativos da volta do horário de verão, Melo afirma que isto "vai variar da política de cada negócio, é muito difícil dizer, sem fazer uma pesquisa com os associados, se é bom ou não. Tem estes dois lados". Ele destaca lojas de shoppings centers, que consomem ar-condicionado durante todo dia, talvez não tenham tantos pontos positivos no retorno da medida, enquanto estabelecimentos na rua podem ser beneficiados mais diretamente.