Ação contra comércio ilegal apreende mais de uma tonelada no Centro de Porto Alegre

Uma força-tarefa de combate à venda de produtos contrabandeados foi realizada nesta sexta-feira (11), no Centro de Porto Alegre. Três mandados de busca e apreensão foram cumpridos pela Polícia Civil em imóveis localizados na rua General Vitorino, que serviam de depósito para mercadorias.

A ação integrada envolveu as secretarias de Segurança do Estado e Município, com apoio das forças policiais e fiscais da prefeitura. Uma tonelada e meia de produtos, avaliada em cerca de R$ 300 mil, foi apreendida. Foram encontradas roupas, acessórios, carregadores de telefone, fones de ouvido, óculos sol e grau, relógios, equipamentos eletrônicos, entre outros.

"Esta integração envolvendo os órgãos de segurança é importante para combatermos a criminalidade na Capital. A prefeitura é parceria das forças policiais e trabalha em conjunto para aumentar a sensação de segurança da população", destacou o secretário municipal de Segurança, coronel Mário Ikeda.

Para garantir a regularização do comércio, a Guarda Municipal realiza de forma permanente a operação Calçada Livre no Centro Histórico. "A operação de hoje é um desdobramento da Calçada Livre, que ocorre rotineiramente visando à segurança da população, regularização do comércio e o bom andamento das obras de revitalização na região", reforça o secretário-adjunto de Segurança, Comissário Zottis.

Mais de 50 agentes da Guarda Municipal, Polícia Civil, Brigada Militar, Corpo de Bombeiros e fiscais da prefeitura participaram da ação. Um caminhão da Guarda Municipal também foi deslocado para fazer o transporte da carga apreendida.

"Os materiais eram armazenados nestes imóveis e revendidos depois nas ruas. Embora a população considere os produtos comercializados na calçada como inofensivos, eles podem causar problemas graves de saúde, como o uso indevido dos óculos de sol", alerta o titular da Delegacia de Proteção ao Consumidor, Joel Wagner.