Prefeitura de Porto Alegre reativa linha de ônibus 360 Ipê; linha A360 deixará de circular

A prefeitura de Porto Alegre reativa a partir desta segunda-feira (14), a linha 360 - Ipê, restabelecendo o atendimento às regiões Ipê I e Ipê II com linha radial até o Centro de Porto Alegre. Com a reativação, a linha A360 deixará de operar, tendo em vista que o itinerário realizado é o mesmo da linha reativada.

Além disso, a partir de segunda será ampliado o itinerário da linha A348 - Jardim Bento Gonçalves. A mudança permitirá aos usuários do transporte que possuem o cartão TRI o deslocamento até o terminal Azenha com cobrança tarifária e a integração gratuita com qualquer linha do sistema em até 30 minutos após o primeiro desembarque.

Os usuários do transporte coletivo podem verificar a localização dos ônibus e conferir quais as linhas passam em cada ponto, em tempo real, através do app do cartão TRI. Basta selecionar “GPS” para ser direcionado ao Cittamobi.