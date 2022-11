Apresentadora gaúcha Marley Soares morre aos 78 anos

A apresentadora de TV gaúcha Marley Soares morreu nessa quinta-feira (10) aos 78 anos. O enterro ocorreu no Cemitério Jardim da Paz, em cerimônia privada à família.

Marley foi precursora em produções destinadas ao público feminino no Rio Grande do Sul. De 1988 a 2017, apresentou o programa “Palavra de Mulher” na TV Guaíba. Também foi apresentadora na Ulbra TV do programa "Boa Tarde", nos mesmos moldes do "Palavra de Mulher".

A apresentadora morreu por volta das 5h de quinta-feira, de causas naturais. Marley tinha diabetes, mas a doença estava controlada.

Segundo Cristina Mazzei, ex-colega de trabalho da apresentadora, Marley era muito querida entre sua família, amigos e conhecidos mais próximos, sendo a autenticidade sua marca mais forte. "Ela viveu como ela realmente era. Sendo sempre o mais autêntica possível, fazendo tudo do jeito dela e transformando isso em sua marca", relembrou Cristina.