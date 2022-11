Novo Ensino Médio atua como base na educação profissional gaúcha

“Desde que assumi a pasta, fizemos uma reformulação bem importante na superintendência de ensino profissional. Hoje, ela atua junto do Ensino Médio, dentro da Secretaria da Educação, com muita intensidade”, diz Raquel. Entre as mudanças, está a formatação dos cursos que já existiam na educação profissional e técnica. Hoje, o pedagógico e o econômico estão conectados e se busca identificar o que os alunos precisam aprender, de acordo com as necessidades do mercado, para definir os conteúdos que serão atualizados.

Com o novo Ensino Médio, as disciplinas introdutórias de cada área devem trabalhar em conjunto uma mesma temática. Física, Química e Biologia, que pertencem às Ciências da Natureza e suas Tecnologias, irão abordar com os alunos um mesmo assunto.

O novo modelo de Ensino Médio está previsto na Lei n° 13.415/2017, que alterou as Diretrizes Básicas da Educação Nacional. Agora, o tempo mínimo do estudante na escola passou de 800 horas para 1.000 horas anuais. Além disso, também foi definida uma nova organização curricular, mais flexível, que contempla uma Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e oferta de diferentes possibilidades de escolhas aos estudantes. Com a reforma, a partir dos itinerários formativos, as disciplinas possuem o foco nas áreas de conhecimento e na formação técnica e profissional.

Perspectivas futuras de um mundo em transformação, este foi o tema do seminário da educação profissional realizado nesta semana pela Secretaria Estadual da Educação (Seduc), por meio da Superintendência da Educação Profissional (Suepro). A atividade, que serviu como um coroamento aos projetos já realizados, teve como base a reforma do Ensino Médio e a qualificação profissional.

Mercado de trabalho valoriza aplicação da teoria na prática

Segundo o superintendente de Educação Profissional, Bruno Anicet Bittencourt, essa conexão entre teoria e prática também é chamada de modelo 4.0 de trabalho, no qual as competências exigidas dos profissionais são diferentes das que eram antigamente. “Levando em consideração a pandemia, que modificou as vagas e as demandas, temos um perfil de alunos diferente. Isso acaba exigindo outras questões de produção para sala de aula. Além disso, vemos várias mudanças na mente educacional em relação às competências.”

A partir da reforma, tanto o sistema educacional quanto o mercado de trabalho avaliam a forma como o conhecimento é colocado em prática, considerando a velocidade da tecnologia e o avanço da globalização nos últimos anos. A união do mundo do trabalho com a tecnologia, evidenciada pela pandemia de Covid-19, tem refletido na redução do desemprego. Em janeiro deste ano, o número de trabalhadores no País era de 94,1 milhões, retornando ao patamar pré-pandêmico de 94,5 milhões, em janeiro de 2020, de acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea).

Especialmente direcionado para educação profissional, a Seduc em parceria com a Suepro está organizando cursos interrelacionados com a sociedade e com o setor produtivo. Um dos cursos que está por vir nesta área é o de energias renováveis. “A partir da demanda do mundo do trabalho, são estabelecidas as políticas públicas”, ressalta Bittencourt.

Para a qualificação de docentes da rede de acordo com o que vai surgindo de novo, a Seduc desenvolveu o Centro de Desenvolvimento Profissional. O centro realiza a formação de forma contínua ao longo da vida e oferece bolsas para professores de anos iniciais de Língua Portuguesa e Matemática, por meio do programa “Aprende +”, que visa a recuperação e aceleração da aprendizagem. Já os diretores, recebem um curso de especialização para atualizar os conhecimentos sobre direção escolar. “Esse é um estilo permanente que a secretaria da educação tem que oferecer até que haja uma mudança mais profunda na formação inicial das universidades”, esclarece Raquel.

Conforme Bittencourt, o estímulo para a qualificação de profissionais ocorre por diferentes frentes. “Já tem um cardápio de possibilidades de vários cursos. Recentemente, tivemos um itinerário que foi voluntário para os professores. Em poucos dias, tivemos mais de 750 inscritos.