Rio Grande do Sul tem predomínio da umidade nesta sexta-feira

Nesta sexta-feira (11) a umidade tende a predominar ao longo e com muitas nuvens pelo Rio Grande do Sul. As pancadas esparsas de chuva vão ocorrer, especialmente em cidades da Metade Norte do Estado. As informações são da Metsul Meteorologia.

Em geral, os modelos meteorológicos indicam a ocorrência de baixos acumulados de precipitação pluviométrica, porém, não se afasta a possibilidade de episódios isolados de chuva forte. O abafamento segue com a expectativa de temperaturas máximas que poderão alcançar os 30°C, sobretudo, em cidades da Metade Oeste. No sábado (12) o calor se intensifica na maioria das regiões. Já no domingo (13) tem alerta para chuva e temporais.

O sol predomina, porém, entre a tarde e à noite vai ocorrer um aumento das nuvens em Porto Alegre. No sábado (12) o sol aparece entre as nuvens e faz calor à tarde. No domingo (13), o sol predomina em grande parte do dia, com aumento de nuvens no fim da tarde e risco de chuva e temporais isolados.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para sexta-feira

Máxima: 30°C

Mínima: 9°C

Porto Alegre – previsão do tempo para sexta-feira

Máxima: 27ºC

Mínima: 16ºC