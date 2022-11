Operação contra crimes financeiros é realizada no Chuí

A Polícia Federal (PF) realizou nesta quinta-feira (10), a Operação "Operador Fenício", de repressão aos crimes financeiros na região da fronteira do Brasil com o Uruguai. Na ação, 30 policiais federais cumpriram seis mandados de busca e apreensão no município do Chuí, no Rio Grande do Sul. Também foram executadas medidas de constrição de bens e valores, com o bloqueio de contas bancárias de duas empresas da região, totalizando a determinação de indisponibilidade de até R$ 7 milhões.

A investigação pela Polícia Federal no Rio Grande do Sul ocorre paralelamente à Operação Mercador Fenício, da PF na Paraíba, deflagrada simultaneamente nesta quinta. As provas foram compartilhadas com a investigação da delegacia da PF no Chuí, mediante autorização judicial. O grupo estabelecido no Chuí seria responsável pela lavagem de dinheiro e remessa de valores ao Uruguai oriundos de diversos estados brasileiros, com a transposição física de dinheiro em espécie, em conexão com casas de câmbio do país vizinho.

Segundo a investigação, há indícios de lavagem de dinheiro de crimes como o contrabando e descaminho, entre outros, a partir do recebimento de valores por comércios locais do Chuí, como postos de combustíveis e supermercados. Os recursos eram enviados de diversos estados do Brasil por pessoas físicas e jurídicas, muitas sem identificação de origem, sem atividade relacionada aos estabelecimentos comerciais suspeitos que justificasse a remessa dos valores. Os crimes investigados na Operação Operador Fenício são evasão de divisas, lavagem de dinheiro e associação criminosa.