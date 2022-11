Maior encontro de pessoas idosas do Estado é realizado em Torres

Pelo menos 1,4 mil idosos, de mais de 45 cidades gaúchas, estão em Torres, no Litoral Norte, participando do maior encontro de pessoas idosas do Rio Grande do Sul, a 17ª Convenção Sesc Maturidade Ativa. O evento, que termina nesta quinta-feira à noite (10), está com atividades sendo realizadas no Hotel Sesc Torres e no Parque do Balonismo. A iniciativa recebe as equipes de organização das unidades Sesc que coordenam os grupos de idosos da Maturidade Ativa. Assim, são quase 1,5 mil pessoas presentes na cidade litorânea.

O presidente do Sindilojas de Torres, Lori dos Santos, destacou o sucesso do evento que acontece há anos na cidade. “Essas pessoas estão hospedadas nos nossos hotéis, elas consomem nos nossos restaurantes e no comércio local. E, mesmo as que não consomem, deixam, indiretamente, o consumo na rede de hotéis. Isso é muito positivo, especialmente em um mês pré-verão, ainda em baixa temporada", acrescentou. Já o secretário de Trabalho, Indústria e Comércio de Torres, Sotério Júnior, afirmou que o evento representa um gostinho da temporada de veraneio aos estabelecimentos. "Estamos muito felizes por esse movimento. O Sesc Maturidade Ativa é um preparo para a temporada", comentou.

A presidente do Sindicato de Hotéis e Restaurantes da Região do Litoral Norte, Ivone Ferraz, ressaltou que o aumento no movimento para os hotéis da cidade é de cerca de 80%; índice atípico para dias de semana de novembro quando não têm convenção. Ela aponta que os idosos participantes também aumentam o consumo nos supermercados e nos serviços de transporte. “O idoso é um grupo que também compra mais. Então, é muito positivo. Movimenta a nossa economia”, acrescentou.

Dez hotéis de Torres estão recebendo os participantes que ficam na cidade até sexta-feira. “Esse evento fecha com chave de ouro todo um trabalho que é feito nas nossas unidades através dos grupos de Maturidade Ativa do Sesc”, explica Marcelo Afonso, gerente de Esportes e Lazer do Sesc/RS. “O programa busca o protagonismo e a integração dessas pessoas que, se não estivessem aqui, talvez estivessem em casa, fazendo algum trabalho manual, ou às vezes nem fazendo nada, sozinhas. Então, é um trabalho que o Sesc faz de resgatar a autoestima e dizer que não tem idade para ser feliz, para se divertir e trabalhar sua autoestima e sua alegria.”

Entre as atrações do evento, os idosos assistiram ao show do sambista Neguinho da Beija-Flor. Além disso, eles participaram de outras atividades, como excursões ao cânion Itaimbezinho, aula de batucada, workshop de ginástica energética chinesa e atrações variadas como mix de beleza e bem-estar, oficina de drinks, jogos de câmbio e de bocha e gincana cooperativa.