Temperatura máxima no Rio Grande do Sul pode passar dos 33ºC

O ar seco favorece que o sol predomine em grande parte dessa quinta-feira (10) no Rio Grande do Sul. O dia começa com um pouco de frio em pontos de maior altitude. Por outro lado, a expectativa é de maior aquecimento, com sensação de calor e máximas que poderão passar dos 33°C entre o Centro e o Oeste do território gaúcho. As informações são da Metsul Meteorologia.

Entre o fim da tarde e o começo da noite, áreas de instabilidade avançam da Argentina em direção ao Oeste do Rio Grande do Sul com previsão de aumento de nuvens, pancadas de chuva e não se afasta a possibilidade de temporais isolados.

O sol predomina ao longo desta quinta-feira (10) e a chuva tende a dar uma trégua em Porto Alegre. Na sexta-feira (11) ocorrem períodos de maior nebulosidade e pode ter chuva passageira. No fim de semana o calor retorna a região com temperaturas máximas acima de 30°C. A chuva mais forte retorna segunda-feira (14).

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para quinta-feira

Máxima: 33°C

Mínima: 7°C

Porto Alegre – previsão do tempo para quinta-feira

Máxima: 27ºC

Mínima: 13ºC