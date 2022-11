Federação das Apaes do RS lança campanha de doação online para Apaes municipais

A Federação Estadual Associação Pais Amigos Excepcionais do RS (FEAPAES-RS) lança, nesta quinta-feira (10), às 19h, uma iniciativa para facilitar a contribuição para quem quiser doar para as APAEs dos seus municípios. O evento de lançamento ocorre no Vestíbulo Nobre Erico Verissímo, na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul.

Chamado de Clique Amor APAE, o espaço é um canal online de arrecadações voluntárias e busca aproximar a população do trabalho desenvolvido pelas 206 unidades de atendimento no Estado. A inciativa surge para enfrentar os desafios que a instituição enfrenta por falta de recursos financeiros.

O público pode ter acesso a informações da campanha por meio da tecnologia PUSH, ferramenta de comunicação digital onde o usuário é notificado na tela do celular, convidando-o para a participação voluntária. Com um clique, a pessoa é redirecionada para o site, onde encontrará informações institucionais, curiosidades, projetos e serviços que são oferecidos gratuitamente nas unidades APAE do Estado.