Casos positivos de Covid-19 têm aumento de 233,13% em uma semana no RS

O número de testes positivos para a Covid-19 saltou de 6,67%, no dia 27 de outubro, para 22,22%, no dia 3 de novembro, o que representa um aumento de 233,13% na positividade em apenas uma semana no Rio Grande do Sul. Especialistas atribuem a alta à chegada da variante Ômicron BQ.1 e ao relaxamento nas medidas de prevenção. Os dados são do laboratório Weinmann, do Grupo Fleury.

chegada da BQ.1, uma sublinhagem de BA.5, da Ômicron, ao Estado Segundo o infectologista e diretor clínico do grupo, Celso Granato, existem hipóteses para esse aumento, entre elas a. "Toda vez que teve um pico, vimos que tinha a entrada de uma variante nova. A gente teve um pico em dezembro do ano passado quando entrou a Ômicron; outro pico em março, abril, mais ou menos, quando entrou a BA2; depois teve um pico mais ou menos na metade do ano, BA4; e mais recentemente, em setembro, teve um pico quando entrou a BA5; e, agora, tanto no Rio Grande do Sul, como no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo, no Amazonas, a gente tem visto uma detecção da BQ.1, que é uma outra variante", explica Granato.

Por se tratar de um vírus que foi passado de um animal para o ser humano, o coronavírus precisa se adaptar ao organismo humano por meio de mutações. "A mutação faz com que ele se torne capaz de se multiplicar mais, de se espalhar mais rapidamente. O vírus não tem essa consciência para causar doença, ele acaba causando doença, mas o que ele quer, de verdade, é se multiplicar bastante para poder permanecer na natureza e, com isso, ele acaba transmitindo muito de uma pessoa para outra", diz o médico.

Para Granato, além das mutações, outros fatores podem estar contribuindo para a atual disseminação. "Por exemplo, a gente deixou de usar máscara. Vemos no transporte público aí no Rio Grande do Sul, aqui em São Paulo, ninguém está usando mais máscara, e isso, é lógico, facilita a disseminação do vírus, especialmente se for essa variante BQ.1, que é muito transmissível. Então ela vai se aproveitar de todas as situações para transmitir", afirma o médico.

Entre as medidas que podem ser tomadas, está a adoção de uma 5ª dose da vacina

Granato sustenta que a adoção de uma 5ª dose da vacina contra a Covid-19 pode ser uma saída para frear o avanço da doença. "Não tem contraindicação, então talvez você elevar o nível de imunidade geral contra o coronavírus seja o suficiente para uma proteção contra uma variante", complementa o infectologista.

"Agora, o mais importante de tudo, certamente, é as pessoas voltarem a usar máscara, isso é uma coisa importante. Porque a máscara é uma vacina universal. A máscara vai te proteger contra a BA4, BA5, BQ.1, todas essas variantes que estão aparecendo novas, por isso é importante dar um passo atrás. Ninguém gosta de usar máscara, eu não gosto de voltar a usar máscara, mas é uma questão de proteção das pessoas", diz o médico.

Já o médico infectologista e chefe do Serviço de Infectologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), Eduardo Sprinz, defende que o uso de máscaras deve ser feito quando em contato com pessoas com problemas de saúde, logo, com o sistema imunológico enfraquecido. "O uso da máscara serve, claro, para a gente proteger as pessoas de maior risco, e onde estão as pessoas de maior risco? Sabidamente no ambiente hospitalar, onde circulam pacientes com algum grau de deficiência no sistema imunológico, com múltiplas doenças, certamente vale a pena utilizar a máscara", defende o médico.

Sprinz afirma que, em outros casos, o mais importante é que as pessoas mantenham o esquema de vacinação completo contra a doença. "Conter o avanço de casos talvez não seja algo factível com as armas que nós temos. O que a gente tem é que estimular que as pessoas tomem as doses de reforço da vacina. Qual é a razão disso? A razão é que essa nova subvariante - isto é, ela é bisneta, mais ou menos, da Ômicron original - adquiriu modificações na superfície, ou seja, mutações, que fazem com que ela consiga escapar um pouco da nossa vigilância imunológica, da nossa defesa", explica o infectologista.

"O grande objetivo é que não aconteça o que aconteceu nas outras ondas ou picos, que as pessoas tenham que ir para o hospital, precisem ser hospitalizadas, internar e ir pra UTI. Isso é a grande mensagem, se eu estiver protegido contra as formas mais graves da doença, da infecção, eu não tenho porque ter tanto medo dela", finaliza o médico.