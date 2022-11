Polícia Civil apura suposto desvio de R$ 8,5 milhões da Secretaria Estadual de Esporte e Lazer

A Operação Circuito Fechado, que investiga crimes que teriam relação com projetos ligados ao automobilismo, foi deflagrada nesta quarta-feira (9) pela Polícia Civil. Segundo estimativas, os valores desviados com os projetos automobilísticos sob investigação aproximam-se do valor de R$ 8,5 milhões. A fraude investigada pela Polícia Civil envolve a Secretaria Estadual do Esporte e Lazer. Um total de 47 policiais, da 1ª Delegacia de Polícia de Combate à Corrupção (1ª Decor) vinculada ao Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), cumpriram 12 ordens judiciais de busca e apreensão.

Coordenada pelo delegado Max Otto Ritter, a operação teve o objetivo de apurar a prática de crimes contra a fé pública, estelionato contra a administração pública, corrupção ativa e passiva e associação criminosa em prejuízo da Secretaria Estadual do Esporte e Lazer, notadamente quanto a projetos relativos a automobilismo mantidos com recursos do Pró-Esporte/RS.

Foram cumpridas com apoio da Delegacia de Polícia Regional de Caxias do Sul 12 ordens judiciais de busca e apreensão expedidas pela 14ª Vara Criminal e Juizado do Torcedor e Grandes Eventos do Foro Central da Comarca de Porto Alegre nas residências dos investigados. Também foram realizadas buscas nas dependências de associações esportivas e de empresas prestadoras de serviços. Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Porto Alegre e em Caxias do Sul. A ação teve o objetivo de localizar e apreender documentos, equipamentos eletrônicos, entre outros elementos de informação quanto à autoria e materialidade dos crimes investigados.

De acordo com o delegado, os fatos chegaram ao conhecimento da Polícia Civil a partir do encaminhamento de documentação de auditoria realizada pela Contadoria e Auditoria-Geral do Estado (Cage/RS), em sede da qual houve apontamentos de diversas irregularidades decorrentes das prestações de contas referentes a projetos propostos por associações esportivas que competiram na categoria Stock Car Light, em âmbito nacional e de alto rendimento. Conforme o apurado, as inconformidades detectadas, as quais já haviam sido objeto de apreciação por parte do Departamento de Prestação de Contas da Secretaria Estadual do Esporte e Lazer e da Procuradoria-Geral do Estado (PGE), indicam a existência de documentos falsos, notas fiscais inexistentes e falsidade ideológica junto às associações proponentes, fatos esses que, potencialmente, caracterizaram desvio de recursos públicos e danos ao erário estadual.