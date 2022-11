Nordeste do Rio Grande do Sul segue com o tempo instável

O ar seco predomina em grande parte regiões com expectativa de amplas aberturas de sol nesta quarta-feira (9). Por outro lado, o tempo segue instável no Nordeste gaúcho com muitas nuvens e pancadas de chuva entre o Litoral Norte, a Serra e trechos da Região Metropolitana de Porto Alegre. As informações são da Metsul Meteorologia.

No começo da manhã a temperatura novamente baixa de 10°C em trechos do Planalto e da Serra. Durante a tarde aquece e a temperatura passa dos 30°C na fronteira Oeste e nas Missões. Amanhã o tempo fica firme com sol em todo o Estado e esquenta mais.

Porto Alegre tem mais um dia de variação de nuvens e períodos de chuva. Em geral, o sol aparece mais nesta quarta-feira (9) em relação aos dias anteriores. Na quinta-feira (10) o tempo fica mais aberto e começa um período mais abafado com marcas que poderão passar de 30°C no fim de semana.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para quarta-feira

Máxima: 32°C

Mínima: 6°C

Porto Alegre – previsão do tempo para quarta-feira

Máxima: 25ºC

Mínima: 13ºC