Educação profissional é tema de seminário promovido a partir desta quarta pela Seduc

A retomada do mercado de trabalho brasileiro, após dois anos de impactos gerados pela pandemia de Covid-19, vem refletindo na redução do desemprego. Entre os ensinamentos deste período, está o aperfeiçoamento da conexão entre o mercado de trabalho e a tecnologia. Para coroar os feitos no Rio Grande do Sul, a Secretaria Estadual da Educação (Seduc), por meio da Superintendência da Educação Profissional (Suepro), realiza nesta quarta e quinta (10) o Seminário da Educação Profissional - Perspectivas futuras de um mundo em transformação. "Pela primeira vez, a educação profissional passou a fazer parte de um novo itinerário, o quinto itinerário, que é destinado para formação profissional e técnica. O seminário é dentro disso", comenta a secretária de Educação, Raquel Teixeira.

O evento gratuito, que ocorre presencialmente - também pode ser acompanhado pelo canal do YouTube TV Seduc RS - a partir das 8h30min, na sede da Fecomércio-RS, conta com debates, palestras, oficinas, exposições culturais e apresentações de estudantes. A programação abordará políticas públicas e modelos de ensino-aprendizagem na construção de uma educação profissional voltada para os próximos dez anos. Entre as temáticas, estão a diversidade, inclusão e inovação para o mundo do trabalho. As oficinas terão temas como robótica, profissões do futuro e novas perspectivas na formação dos jovens, além de incentivo ao empreendedorismo, à criatividade e ao protagonismo.

"Uma das lógicas do seminário, que estamos cada vez mais atuantes, é a lógica ecossistêmica. Dentro disso, identificamos que não apenas nós como Estado, mas, no nosso caso, como educação profissional, temos atores de outras iniciativas e temos que pensar nisso de forma articulada", comenta o superintendente de Educação Profissional, Bruno Anicet Bittencourt.

O painel de abertura, com Carla Chiamarelli, do Itaú Educação e Trabalho, abordará as experiências educativas de sucesso de outros países. Já os painéis terão representantes da sociedade civil, do poder público e personalidades de destaque, como Luiza Helena Trajano, presidente do conselho de administração da Magazine Luiza.