Campanha de Natal dos Correios para adotar cartas de crianças carentes inicia na sexta

A abertura oficial da Campanha Papai Noel dos Correios no Rio Grande do Sul acontece na próxima sexta-feira (11), às 10h, em frente à agência Central de Porto Alegre (Rua Siqueira Campos, 1100, Centro Histórico). A iniciativa estimula a população a adotar cartinhas enviadas por crianças em situação de vulnerabilidade social, para então presentear os pequenos. Em 2021, mais de 150 mil cartas foram adotadas.

blognoel.correios.com.br Uma novidade na campanha deste ano é que ela acontece em duas modalidade: física e digital. Na Capital, a adoção das cartinhas pode ser feita tanto de forma presencial na agência Central de Porto Alegre como pelo site. Já a entrega dos presentes será feita presencialmente, em seis agências dos Correios.

No interior do Estado, sete cidades participam da campanha: Caxias do Sul, Novo Hamburgo, Passo Fundo, Pelotas, Santa Cruz do Sul, Santa Maria e Santo Ângelo. Nesses locais, a adoção é feita exclusivamente pelo site e a entrega dos presentes deve ser realizada na agência central de cada município.

Os padrinhos devem levar os presentes nas agências indicadas no site no momento da adoção, nas oito cidades que participam da campanha no RS. Madrinhas e padrinhos devem entregar o presente em uma embalagem reforçada com o código da carta escrito no pacote de forma visível e legível, para que os Correios possam identificar o destinatário correto. A entrega pode ser feita até o dia 9 de dezembro.

Durante o evento de início da campanha, será realizado o lançamento do Selo de Natal 2022, que tem como tema a “Estrela de Natal”. Além disso, a abertura também contará com a presença da madrinha oficial da Campanha Papai Noel dos Correios no Estado, a escritora e contadora de histórias Marô Barbieri, que fará a leitura da cartinha adotada por ela. O evento ainda conta com a apresentação do Coral Em CanTo, composto por empregados dos Correios, e com a tradicional figura do Papai Noel que irá sair em cortejo pela Praça da Alfândega acompanhado pelo Bloquinho das Crianças, convidando a comunidade a adotar cartinhas.