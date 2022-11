Com superlotação, Hospital Conceição restringe atendimento na emergência

A emergência do Hospital Conceição, em Porto Alegre, passou a atender apenas casos com risco de morte a partir das 17h desta terça-feira (8). O hospital restringe o atendimento devido à superlotação do local.

Segundo a assessoria do Grupo Hospitalar Conceição (GHC), a emergência está com 95 pacientes atualmente e a restrição irá continuar até que o atendimento seja normalizado. A diretoria do GCH já havia comunicado a decisão à Secretaria Municipal de Saúde (SMS) no fim da tarde desta terça.

O local segue atendendo casos classificados como graves, quando há risco à vida do paciente, e pessoas que chegam pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).