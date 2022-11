Parcão comemora 50 anos com ampliação de espaços para atividades esportivas

O Parque Moinhos de Vento, um dos mais tradicionais de Porto Alegre, completa 50 anos de existência nesta quarta-feira (9). O Parcão, como é chamado pelos frequentadores, foi inaugurado no dia 9 de novembro de 1972. O segundo parque mais antigo da Capital está localizado no bairro Moinhos de Vento, com área total de 115 mil metros quadrados. O Parque Moinhos de Vento surgiu como uma opção de lazer e se consolidou como uma das áreas verdes mais frequentadas pelos porto-alegrenses. As informações são da prefeitura de Porto Alegre.

Para comemorar a data, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus) prepara uma série de qualificações no lado esportivo do parque. Segundo a Diretoria de Áreas Verdes da Smamus, o lado esportivo do Parcão será dividido em dois setores. No primeiro setor, próximo à rua Doutor Poty Medeiros, estará concentrada a maioria das atividades, sendo duas quadras poliesportivas, quatro de beach tennis e uma de futevôlei, arquibancada de apoio às quadras de areia, playground, três áreas de estar, praças, academia ao ar livre e espaços de alimentação.

No segundo setor, próximo à escola estadual Uruguai, o campo de futebol será transformado em dois de futebol sete, e o cachorródromo será revitalizado. As novidades estão por conta de espaços para prática de ping pong, futmesa, mesas de xadrez e um novo playground, além de recantos de descanso e contemplação. A administração do parque permanece no mesmo local. "Para realizarmos uma ocupação positiva dessa área, estamos buscando estudos para implementarmos por fases, junto às ações já realizadas. O Parcão é uma área muito importante da cidade e merece esse cuidado", destaca o diretor de Áreas Verdes da Smamus, Alex Souza.

Separado pela avenida Goethe, o lado voltado à caminhada e contemplação conta com um lago, que está passando por processo de revitalização. O desassoreamento e a oxigenação da água já foram realizados. As melhorias incluem a retirada de sete mil metros cúbicos de lodo, recuperação da rede elétrica e instalação de um chafariz. O processo está na fase de orçamento. “A intenção é dar a ordem de início ainda neste ano, visando à recuperação da parte ambiental desse importante ponto turístico da área verde”, afirma Souza. Já foi concluído o trecho de 350 metros de passeio interno, formando uma pista para prática de atividade física.