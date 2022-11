Leste e Sul do RS têm períodos de sol e chuva esparsa nesta terça-feira

A umidade que chega do mar mantém a alternância entre períodos de sol, nuvens e pancadas esparsas de chuva, sobretudo, em parte do Leste e Sul do Rio Grande do Sul nesta terça-feira (8). Em grande parte do interior do Estado o sol predomina com grande amplitude térmica. As informações são da Metsul Meteorologia.

A terça-feira (8) começa ainda frio para esta época do ano com marcas ao redor de 5°C nos pontos de maior altitude no Rio Grande do Sul. Durante a tarde, esquenta mais no Centro e no Oeste com máximas entre 28ºC e 30°C. O vento predomina dos quadrantes Sul e Sudeste com rajadas fracas a moderadas ao longo do dia.

O sol predomina, porém, alterna com períodos de maior nebulosidade e pancadas de chuva em Porto Alegre entre hoje e quarta-feira (9). O vento predomina do quadrante Leste e Sudeste e mantém a chegada de umidade. Na quinta-feira (10) o tempo fica ensolarado e volta a fazer calor à tarde.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para terça-feira

Máxima: 30°C

Mínima: 5°C

Porto Alegre – previsão do tempo para terça-feira

Máxima: 22ºC

Mínima: 14ºC