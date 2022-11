Dmae lança campanha de cuidados com o lixo e a água na Feira do Livro

Conscientizar a população sobre o descarte correto do lixo e os cuidados com a água. Esse é o objetivo da campanha Eu cuido do lixo, eu cuido da água, lançada neste sábado (5), pelo Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) no estande da prefeitura na 68ª edição da Feira do Livro de Porto Alegre.

De acordo com o site da prefeitura, a ação integra a campanha “A gente vive, A gente cuida”. A atividade consiste na exposição de lixo encontrado nas redes de esgoto e arroios da Capital em um uma grande caixa em acrílico transparente. "O objetivo é conscientizar a população a fazer o descarte correto do lixo e mostrar a todos aquilo que o nosso trabalho retira dos bueiros, arroios e redes de esgoto", afirma o diretor-geral do Dmae, Alexandre Garcia. Após a feira, a caixa será instalada em locais de grande circulação.

Por meio do serviço de dragagem, neste ano, o Departamento já removeu cerca de 127,5 mil metros cúbicos de resíduos de arroios e lagos em Porto Alegre. Das chamadas "bocas de lobo", foram retirados aproximadamente 26,7 mil metros cúbicos de lixo, rejeitos que acabam bloqueando o caminho da água da chuva, ocasionando alagamentos e transtornos na cidade.

Outra ação do Dmae no estande da prefeitura na feira foi a troca de sacolas plásticas por ecobags. Mais de 2 mil sacolas plásticas foram recolhidas dos visitantes do evento literário, alertando para a quantidade que consumimos e a necessidade de reduzir a utilização desse material. Também foi apresentado o painel sensorial da qualidade da água, demonstrando de forma lúdica as etapas de tratamento, e distribuídos materiais de educação ambiental.