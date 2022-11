Veja as cinco matérias mais lidas do Jornal do Comércio de 29 de outubro a 4 de novembro

As matérias a seguir foram as cinco mais lidas pelos leitores no site do Jornal do Comércio na semana entre 29 de outubro a 4 de novembro de 2022. Clique nos títulos para ler o texto completo e fique por dentro dos assuntos mais comentados da semana.

Tradicional cafeteria fecha em shopping de Porto Alegre após 18 anos de operação 1 -

O grupo Press vai encerrar as atividades da filial do Press Café no shopping Praia de Belas. Matéria: Patrícia Comunello (Minuto Varejo). Foto: Grupo Press/Divulgação/JC.

Rede da Zona Norte de Porto Alegre terá dois empreendimentos em Alvorada 2 -

Alvorada, na divisa com Porto Alegre, ganhará dois complexos em 2023, liderados pela rede Carnetti, Matéria: Patrícia Comunello (Minuto Varejo). Foto: Luiza Prado/JC.

Eleitores de Bolsonaro insatisfeitos protestam em frente a quartel de Porto Alegre 3 -

Em Porto Alegre, apoiadores do atual presidente, Jair Bolsonaro, se reuniram em frente ao Quartel do Comando Militar do Sul. Matéria: Redação JC. Foto: Luiza Prado/JC.

O Iguatemi vem embalado pela alta de 23% nas vendas das operações de janeiro a setembro frente ao mesmo período de 2019. Matéria: Patrícia Comunello (Minuto Varejo). Foto: Luiza Prado/JC.

Locadora de Porto Alegre tem mais de 200 mil títulos no acervo 5 -

Em Porto Alegre há 31 anos, a Twin Vídeo se manteve ativa durante a passagem das gerações. Matéria: Duda Guerra (Geração E). Foto: Luiza Prado/JC.