Porto Alegre desobriga uso de máscara em hospitais e estabelecimentos de saúde

A prefeitura de Porto Alegre decretou, nesta sexta-feira (4), o fim da obrigatoriedade do uso de máscaras em estabelecimentos de serviços de saúde públicos e privados, que agora passa a ser recomendado. A medida passa a valer a partir da segunda-feira (7). Os detalhes constam no decreto 21.723 publicado no Diário Oficial de Porto Alegre (Dopa) desta sexta.

Segundo a prefeitura, a decisão está baseada em parecer da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) da Capital, na situação epidemiológica atual, vacinação contra Covid-19 e na legislação em vigor no Estado. A última flexibilização no Município foi em 12 de agosto, quando a máscara no transporte público deixou de ser obrigatória.

De acordo com parecer da SMS, o uso de máscaras segue recomendado para gestantes; pacientes vulneráveis como imunodeprimidos em tratamento de doenças oncológicas e com doenças crônicas; instituições de longa permanência para idosos, transporte público e estabelecimentos destinados à prestação de serviços de saúde público e privados.