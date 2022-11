Resumo da semana: protestos, transição no governo federal e frio no RS

A semana terminou e você perdeu os assuntos mais importantes? O JC Te Lembra, serviço rápido de informação do Jornal do Comércio, está no ar para você se atualizar sem perder tempo.

protestos sobre a vitória de Lula para a presidência A semana começou com. Bolsonaristas bloquearam estradas e se reuniram em frente a quartéis. Em Porto Alegre, a concentração foi aqui no Comando Militar do Sul.

a suspensão de atividades na GM As paralisações afetaram o abastecimento da Ceasa e motivaram, já que começaram a faltar peças essenciais na montadora.

Eduardo Leite e Ranolfo Vieira Junior se encontraram para acertar a troca de cadeiras Apesar disso, governo federal e estadual deram início às transições. No RS,

finados movimentaram os cemitérios Ose o feriado trouxe grande público à Feira do Livro de Porto Alegre, que segue com agenda intensa de sessões de autógrafos.

assinado contrato de concessão dos parques do Caracol e Tainhas Na Economia, foi

Grêmio se despediu da Série B com uma goleada contra o Brusque Enquanto nos Esportes, o