ARI anuncia os vencedores do 2º Prêmio de Assessoria de Imprensa

Ocorreu nesta quinta-feira (3), na Sala de Música do Theatro São Pedro, a segunda edição do Prêmio de Assessoria de Imprensa, reconhecimento conferido pela Associação Riograndense de Imprensa (ARI) através de um júri formado por profissionais que atuam nas redações da Capital e do Interior, Associação Riograndense de Publicidade (ARP) e Conselho de Relações Públicas (Conrerp4).

O prêmio principal da noite, de Assessora de Imprensa do Ano, foi para a jornalista Alexandra Zanela. Formada pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), é diretora de relacionamento, conteúdo e assessoria da Padrinho Agência de Conteúdo. Comanda o podcast Plano de Voo, do Sebrae-RS, com mais de 70 episódios no ar somente no primeiro ano. É palestrante, curadora de conteúdo, trabalha com equidade de gênero e empreendedorismo feminino, atendendo clientes como Senar, Cabergs, Grupo RBS, advogada Gabriela Ribeiro de Souza, Agência Escala, ON2, Sinepe, Fenep. Atua também no planejamento de comunicação e assessoria de campanhas eleitorais, tendo feito, em 2020, a estratégia e execução de redes sociais da campanha da prefeita reeleita de Pelotas, Paula Mascarenhas (PSDB).

Os jurados também escolheram projetos em três categorias do 2º Prêmio ARI de Assessoria de Imprensa. Em Gestão Pública, o primeiro lugar ficou com a direção de Comunicação Social do Tribunal de Justiça (TJ-RS), em segundo lugar, a diretoria de Comunicação da Prefeitura de Novo Hamburgo, e Assessoria de Comunicação Social do TRE-RS recebeu Menção Honrosa.

Na Categoria Gestão Privada, A Core - Comunicação e Conteúdo garantiu o primeiro lugar, a Jardine Agência de Comunicação levou o segundo lugar, e a Play Press Assessoria e Conteúdo foi reconhecida com Menção Honrosa.

Na Categoria Gestão em ONG, a assessoria de comunicação da Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural (Agapan) ficou em primeiro lugar. A Core - Comunicação e Conteúdo recebeu o segundo lugar e a PlayPress Assessoria e Conteúdo levou Menção Honrosa.

O presidente da ARI José Nunes agradeceu as manifestações dos presentes de apoio ao Prêmio ARI de Assessoria de Imprensa. Segundo ele, havia esta lacuna nas homenagens que a ARI presta à categoria. "Muito bom ver o jornalismo sendo praticado nas assessorias com tanta qualidade. O júri da premiação montado a partir de redações, da Capital e do Interior, une duas pontas que conduzem a notícia à sociedade", completou Nunes.

Em seu pronunciamento a secretária estadual de Comunicação, Zete Padilha, disse que o prêmio tem um valor símbólico muito importante. "Assessor de imprensa todo mundo deve ter um", afirmou. Para ela, no momento em que estamos vivendo quem quer estabelecer uma comunicação com seus públicos, não pode abrir mão desse profissional.