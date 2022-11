Mesmo com fim dos bloqueios, RS mantém gabinete de crise

O Gabinete de Crise instalado pelo governo do Rio Grande do Sul para monitoramento de manifestações será mantido mesmo após o fim do bloqueios de rodovias. A decisão foi tomada em reunião do grupo na tarde desta quinta-feira (3), no Centro Administrativo do Estado, na Capital. Segundo o governador Ranolfo Vieira Júnior, o gabinete será mantido devido à apreensão quanto a possíveis novas manifestações no feriado de 15 de novembro, Dia da Proclamação da República.

"Estamos em um momento em que não há qualquer bloqueio no Estado. Tudo indica que no final de semana se tenha também absoluta tranquilidade, mas o Gabinete não foi desfeito, ele continua. Nós estamos todos atentos a qualquer momento podemos nos reunir, se for o caso, tomara que não haja necessidade. Mas, de qualquer forma, de maneira ordinária, na próxima semana, nós iremos nos reunir, novamente, no Gabinete de Crise, com dados da inteligência, para ir acompanhando esses movimentos todos", disse o governador.

Em relação à possível falta de alimentos, o governador afirma que, após conversa com a Associação Gaúcha de Supermercados (Agas), soube que os supermercados gaúchos não enfrentam escassez de nenhum produto essencial. Ainda, acredita que produtos pontuais que possam estar em falta, como frutas e verduras, voltem às prateleiras nas próximas horas. Isso acontece porque alguns produtos vindos de outros estados precisam ser transportados por rodovias de São Paulo, Paraná e Santa Catarina, que também enfrentaram obstrução de vias.

"Conversei também com nosso secretário de Agricultura, que me disse que alguns produtos que vêm do nordeste, como frutas, mamão, manga, melão, abacaxi, poderia começar a falta no mercado. E também alguns outros produtos que vêm de São Paulo, como cebola e tomate, também poderia começar a afetar. Mas como, no final da tarde, quando iniciava a reunião, recebi uma ligação do governador Carlos Moisés, de Santa Catarina, dizendo que, naquele estado, não tem mais nenhuma via bloqueada, então o indicativo é de que, em menos de 24 horas, essa situação toda esteja regularizada", relata Ranolfo.

O governador também garante que o Estado não enfrentará falta de combustível. "Os combustíveis também estão dentro da tranquilidade. Foi o primeiro ponto estratégico para nós, na terça-feira pela manhã ainda, fazer com que a Refap, a Refinaria Alberto Pasqualini de Canoas, e as bases privadas de distribuição de Petróleo, tivessem garantido o acesso aos caminhões que fazem a distribuição de combustível", explica Ranolfo.

Insumos, como o álcool anidro, que vêm do Paraná, do Mato Grosso e de São Paulo também enfrentaram dificuldades para chegar ao RS. De acordo com o governador, tanto a Petrobras quanto a Sulpetro afirmaram ter estoque suficiente de insumos até o fim de semana. "Agora, com a desobstrução dessas vias, tudo indica que a gente não deva nem sentir o efeito desses dias que não chegou o álcool anidro no Estado", diz o governador.

O governador ainda comentou sobre os ataques que equipes de reportagem de veículos jornalísticos sofreram enquanto cobriam bloqueios de ruas feitos por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro no centro de Porto Alegre. Ranolfo diz que o governo do Estado não irá permitir que cenas como essa se repitam, e a imprensa terá o amparo das forças policiais para que possa exercer seu trabalho.

"Solicitamos à Brigada Militar que fizesse um procedimento diferente agora com a imprensa durante essas manifestações e, a partir daí, então a imprensa querendo fazer a cobertura terá o apoio, no local, de uma equipe da Brigada Militar para que transcorra dentro da mais absoluta segurança para os nossos profissionais da imprensa. Em primeiro lugar, eu lamento o fato, me solidarizo com os jornais e com os veículos de comunicação e vamos trabalhar para fazer a identificação dos indivíduos que agrediram e para que isso não ocorra mais", afirma o governador.