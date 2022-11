Rio Grande do Sul tem céu claro e frio em algumas regiões nesta sexta-feira

O ar seco mantém o tempo firme com céu claro e queda na temperatura no Rio Grande do Sul nesta sexta-feira (4). O amanhecer poderá ter um pouco de frio com mínimas de um dígito em muitas regiões. Nos Campos de Cima da Serra o frio será intenso com marcas ao redor de zero e mesmo negativas em alguns pontos. As informações são da Metsul Meteorologia.

O vento ingressa de Sul e Sudeste e propicia a variação de nuvens em parte do Leste e Sul ao longo do dia, contudo, o sol predomina em todas as regiões. A temperatura fica amena à tarde com máximas perto de 30°C na faixa Oeste.

O sol predomina nesta sexta-feira (4) com previsão de alguns períodos de nebulosidade em Porto Alegre. A temperatura fica amena. No fim de semana o sol aparece entre nuvens com aquecimento gradativo durante as tardes. O vento predomina de Sul e Leste com rajadas fracas.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para sexta-feira

Máxima: 28°C

Mínima: -1°C

Porto Alegre – previsão do tempo para sexta-feira

Máxima: 23ºC

Mínima: 12ºC