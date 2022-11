Estradas federais e estaduais do RS estão sem bloqueios, informam PRF e CRBM

Após três dias de bloqueios em estradas do Rio Grande do Sul, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) no RS - responsável por rodovias federais - e o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) - encarregado das vias estaduais - informam que não há, desde às 11h11min desta quinta-feira (3), interdições em vias no Estado.

Os bloqueios estavam sendo realizados por manifestantes apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) insatisfeitos com o resultado das eleições presidenciais do domingo, que consagrou Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como novo chefe do executivo federal.