Estradas federais estão liberadas no Rio Grande do Sul, segundo balanço da PRF

Atualizada às 09h30min

As rodovias federais não registram mais bloqueios na manhã desta quinta-feira (3) no Rio Grande do Sul, segundo balanço divulgado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). Já em Santa Catarina, às 7h28min, eram 28 pontos de bloqueio.

Na terça-feira (1), mais de 30 trechos ficaram interrompidos por manifestantes em estradas federais no Estado. O governador Ranolfo Vieira Júnior disse que autoridades policiais e de segurança pública trabalhariam 24 horas para resolver os bloqueios em estradas, deflagrados na noite de domingo (30), após o resultado do segundo turno da eleição. Bloqueios geraram temores de desabastecimento em postos de combustíveis, provocando filas, supermercados e hospitais.

No Brasil, segundo balanço da PRF na final da tarde desta quarta-feira (2), eram 16 estados com rodovias interditadas. Houve piora em Goiás, que passou de duas para três interdições; Amazonas e Espírito Santo, que tinham três pontos, agora têm quatro; Maranhão, que apresentava um ponto com fluxo parcialmente impedido, agora tem bloqueio total da via; Mato Grosso (31 pontos de interdição. Antes, eram 30); Rondônia (tinha 11 interdições e agora tem 12). Houve liberação de vias nos seguintes estados, também na comparação com o período da manhã: Bahia (sem interdições), Mato Grosso do Sul (duas interdições. Antes, eram quatro); Pará (as vias interditadas passaram de 17 para 13); Pernambuco (uma interdição no momento); e São Paulo (recuo de três para duas interdições).

Estradas estaduais têm 24 pontos com manifestações:

Nas estradas estaduais, segundo balanço do Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), os manifestantes estão em 24 trechos, a maioria acampados ao longo da via, sem interromper o trânsito. Apenas na ERS 478, km 12m, em Maximiliamo de Almeida, havia interrupção parcial do fluxo a cada 30 minutos. Segundo o CRBM, uma guarnição foi deslocada para liberar o tráfego.

Confira os trechos com pontos com manifestações na manhã desta quinta-feira:

ERS 129, km 124, Guaporé - Ponto ativo com fluidez de trânsito, sem interrupção do fluxo, aproximadamente 20 pessoas acampadas.

ERS 155, km 66, Santo Augusto- Ponto ativo com fluidez de trânsito, sem bloqueio. Aproximadamente 20 pessoas acampadas.

ERS 324, km 188, Passo Fundo - Ponto ativo com fluidez de trânsito, sem interrupção do fluxo, aproximadamente 20 pessoas em acampamento.

ERS 324, km 209, Marau - Ponto ativo com fluidez de trânsito, aproximadamente 20 pessoas acampadas nas margens.

ERS 135, km 78, Erechim - Ponto ativo com fluidez de trânsito, sem interrupção do fluxo, aproximadamente 15 pessoas em acampamento.

ERS 344, Km 63, Giruá - Ponto ativo com fluidez de trânsito, manifestação às margens da rodovia, sem interrupção do fluxo.

ERS 307, Km 02, São Paulo das Missões - Ponto ativo com fluidez de trânsito sem bloqueio. Manifestação às margens da rodovia, sem interrupção do fluxo.

ERS 135, Km 53, Getúlio Vargas- Ponto ativo com fluidez de trânsito, sem bloqueio, aproximadamente 15 pessoas acampadas.

RSC 472, Km 40, Tenente Portela - Ponto ativo com fluidez de trânsito, sem bloqueio. Manifestação às margens da rodovia, sem interrupção do fluxo.

RSC 453 KM 96, São Francisco de Paula – Ponto ativo, sem manifestação e bloqueio.

ERS 118, km 17, Gravataí - Ponto ativo com fluidez de trânsito, 08 manifestantes no local acampados.

ERS 239, km 34, Araricá - Ponto ativo com fluidez de trânsito, 10 manifestantes e 5 veículos no local.

ERS 235, km 48, Canela- Ponto ativo com fluidez de trânsito, 03 pessoas e dois veículos as margens.

ERS 020, km 36, Taquara - Ponto ativo com fluidez de trânsito, sem bloqueios. Manifestantes às margens da via.

ERS 122, km 98, Farroupilha - Ponto ativo com fluidez de trânsito.

ERS 122, km 23, Bom Princípio - Ponto ativo com fluidez de trânsito, 04 manifestantes no local.

ERS 122, km 65, Caxias do Sul - Ponto ativo com fluidez de trânsito, sem bloqueio, 03 manifestantes.

ERS 122, KM 117, Antônio Prado - Ponto ativo com fluidez de trânsito, sem bloqueios.

RSC 101, Capivari do Sul - Ponto ativo com fluidez de trânsito, 06 pessoas no local.

ERS 324, KM 290, Nova Prata - Ponto ativo com fluidez de trânsito, 03 manifestantes, 02 veículos às margens da via.

ERS 324, Km 279, Nova Bassano - Ponto ativo com fluidez de trânsito, 04 manifestantes às margens da rodovia.

ERS 030, KM 94, Tramandaí - Ponto ativo com fluidez de trânsito, sem bloqueios, 04 veículos e 06 pessoas nas margens de rodovia. Devem manter uma vigília em frente ao quartel até que algo aconteça, sendo feita a troca dos integrantes de tempo em tempo.

ERS 474 km 01, Santo Antônio da Patrulha - Ponto ativo com fluidez de trânsito, sem bloqueios, 08 manifestantes acampados às margens da via.

ERS 478,km 12m, Maximiliamo de Almeida – Ponto ativo com fluidez de trânsito, 10 manifestantes no local. Grupamento no local desmobilizando o bloqueio que ocorria no início da manhã.