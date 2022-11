Rodovias estaduais estão liberadas, garante governo gaúcho

Depois de dois dias de manifestações e protestos, as rodovias estaduais foram totalmente liberadas para o tráfego de veículos, conforme o governo gaúcho. No Estado, apenas um ponto da BR-285 apresentava problemas às 19h desta quarta-feira (2). Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), manifestantes a pé atrapalhavam o trânsito no km 460 da rodovia, em Ijuí. Uma equipe da PRF permanecia no local para evitar a interrupção do fluxo, mas a todo instante o grupo avançava sobre a pista, elevando o risco de acidentes, e só voltava para a margem após intervenção dos patrulheiros.

No Brasil, segundo balanço da PRF na final da tarde desta quarta-feira, eram 16 estados com rodovias interditadas. Houve piora em Goiás, que passou de duas para três interdições; Amazonas e Espírito Santo, que tinham três pontos, agora têm quatro; Maranhão, que apresentava um ponto com fluxo parcialmente impedido, agora tem bloqueio total da via; Mato Grosso (31 pontos de interdição. Antes, eram 30); Rondônia (tinha 11 interdições e agora tem 12). Houve liberação de vias nos seguintes estados, também na comparação com o período da manhã: Bahia (sem interdições), Mato Grosso do Sul (duas interdições. Antes, eram quatro); Pará (as vias interditadas passaram de 17 para 13); Pernambuco (uma interdição no momento); Santa Catarina (de 36 bloqueios, o cenário mudou para 14 interdições e 20 bloqueios); e São Paulo (recuo de três para duas interdições).

Na terça-feira (1), o governador do Rio Grande do Sul, Ranolfo Vieira Júnior, disse que autoridades policiais e de segurança pública trabalhariam 24 horas para resolver os bloqueios em estradas, deflagrados na noite de domingo, após o resultado do segundo turno da eleição. Bloqueios geraram temores de desabastecimento em postos, provocando filas, supermercados e hospitais.

Ranolfo, que se reuniu com representante da Brigada Militar, polícias rodoviárias Estadual e Federal e até Comando Militar do Sul (CMS) no Gabinete de Crise, afirmou que estão sendo monitorados pontos estratégicos.

O secretário da Segurança Pública, Vanius Cesar Santarosa, afirmou ainda que vai haver uso de força onde os manifestantes não recuarem. A ação ocorreu em pontos como na BR-116, em Novo Hamburgo.

Um dos casos, citou o governador, ocorreu pela manhã para liberar a entrada e saída da Refinaria Alberto Pasqualini (Refap), em Canoas, às margens da BR-116. A medida buscava garantir o abastecimento de combustível.

Ranolfo garantiu que está sendo retomado o controle da situação, após chegar a 60 o número de pontos de rodovia com obstrução.