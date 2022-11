Federações gaúchas se pronunciam sobre bloqueios em rodovias

A Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs) publicou nota nesta terça-feira para manifestar preocupação diante da ocorrência de bloqueios nas estradas do País. A entidade afirma que as manifestações "vêm comprometendo o transporte de cargas no território gaúcho e em alguns Estados".

A Fiergs destacou ainda que caso as obstruções nas rodovias se estendam por mais tempo, novamente a cadeia de suprimentos ficará desorganizada, impactando negativamente nos níveis da produção industrial. A Federação apontou ainda que "o problema requer solução urgente para que não haja desabastecimento de produtos essenciais, o que atinge alimentos, combustíveis e grande parte dos insumos industriais da maioria dos segmentos fabris".

Na mesma linha, a Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul (Federasul) publicou nota afirmando que a entidade entende que "manifestações fazem parte do exercício de liberdade de expressão, desde que não limitem o direito de ir e vir dos cidadãos". Assinado pelo presidente Anderson Trautman Cardoso, o texto afirma também que a entidade seguirá na defesa de "uma agenda pautada nos princípios da livre iniciativa, da defesa da economia de mercado, no respeito às liberdades individuais e à propriedade privada, no estímulo ao empreendedorismo, no incentivo à educação", entre outros pontos.

O dirigente finalizou a nota falando sobre o espírito democrático da organização, e reforçou que tem o objetivo de proteger o que já foi conquistado, citando as reformas trabalhista, previdenciária e o teto de gastos públicos; além do desejo de avançar nas reformas administrativa e tributária, que classifica como "imprescindíveis para a melhoria da competitividade do País".