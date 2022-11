Desmatamento da Amazônia faz o Brasil registrar a maior alta de emissões em 19 anos

O Brasil registrou a maior alta nas emissões de gases de efeito estufa em 19 anos, segundo levantamento do Observatório do Clima divulgado na terça-feira. A elevação de 12,2% ocorreu em 2021, em relação ao ano anterior, e tem como principal causa o desmatamento.

Em 2021, o Brasil despejou na atmosfera 2,42 bilhões de toneladas brutas de CO2 equivalente - uma forma de mensurar todos os gases estufa em uma mesma medida. O último aumento dessa monta foi em 2003, quando os dados de desmate bateram o recorde histórico. As emissões de gases de efeito estufa subiram 20% naquele ano, conforme o Observatório, que reúne mais de 50 organizações da sociedade civil.

Há um ano, em Glasgow, durante a última Cúpula do Clima, a COP-26, o governo federal se comprometeu a cortar 50% das emissões até 2030, mas avançou pouco no cumprimento dessa meta. A próxima conferência das Nações Unidas sobre o tema será realizada a partir da próxima semana em Sharm el-Sheikh, no Egito.

"Esse aumento tem sido consistente nos últimos anos e está muito ligado às mudanças no uso da terra, e grande parte disso ligado ao desmatamento na Amazônia", diz Felipe Barcellos, do Instituto de Energia e Meio Ambiente (Iema). "É fruto também de um processo de desvalorização das políticas de meio ambiente nos últimos anos, colocando a perder a queda no desmatamento do início dos anos 2000."