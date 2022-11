Rodovias liberadas sobem para 631 em todo o País, revela balanço da PRF

O último levantamento da Polícia Rodoviária Federal (PRF), divulgado no fim da manhã desta quarta-feira (2), aponta que 631 ações de interdição ou bloqueios em estradas federais foram desfeitas no País. Os manifestantes protestam contra o resultado das eleições para a presidência da República.

A PRF informou que os bloqueios são interrupções totais das vias, enquanto as interdições mantêm o fluxo parcialmente impedido.