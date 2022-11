Quinta-feira pode ter geada no Centro e Norte do Rio Grande do Sul

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta para a formação de geada no Centro e Norte do Rio Grande do Sul nesta quinta-feira (3), além de área de Santa Catarina e do Paraná.

Nesta quarta-feira (2), a cidade catarinense de Bom Jardim da Serra registrou -1,2º. No Rio Grande do Sul, a mínima foi de 0,3º, em São José dos Ausentes.

A queda acentuada na temperatura ocorre em decorrência da entrada de ar polar. Ao longo da semana, as manhãs terão frio intenso, com temperaturas atípicas para esta época do ano.