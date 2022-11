Sindilat RS alerta para risco de deterioração do leite nas propriedades

O Sindicato da Indústria de Laticínios do RS (Sindilat) alertou, nesta terça-feira, 1º de novembro, para a urgência na liberação de caminhões tanque utilizados no transporte de leite no Rio Grande do Sul. Em nota, a entidade afirma que "tendo em vista os diversos pontos de paralisação de estradas em todo o país, indústrias de laticínios e transportadoras contratadas estão com dezenas de veículos parados em barreiras em diferentes locais do Estado."

Segundo o secretário-executivo do Sindilat, Darlan Palharini, a maior necessidade é a liberação de caminhões com leite cru ou vazios de forma a viabilizar a coleta nas propriedades rurais. Por ser um "alimento vivo", o leite tem tempo máximo de 24 horas para ser coletado nos tanques resfriadores das fazendas. "Se não resolvermos isso logo, teremos produtor rural perdendo leite”, alertou, lembrando que o setor já vem atravessando dificuldades de rentabilidade ao longo de 2022.

Outra demanda urgente do setor industrial é pela liberação de caminhões de lenha e diesel parados nas estradas do país . A lenha é essencial para manter as caldeiras das indústrias em operação. “O que está se vendo nas estradas brasileiras é um ato contra a produção e que atinge a toda a população", reforçou Palharini.

Palharini mostrou forte preocupação com a região das Missões, no Noroeste do Estado, conhecida pela alta produção de leite. Ao transitar a região, ele constatou que este é um dos pontos onde ainda há bloqueios e que isso "compromete o recolhimento de leite pelos caminhões", ponderou. Ele foi enfático ao dizer, por volta das 18h30min, que ainda era possível administrar o prejuízo, mas que o setor já passa por risco real de "perda de produto."

Palharini lamentou o tom do pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro (PL), que poderia mitigar as manifestações. O representante do Sindilat considerou que com menções às "liberdades", o chefe do Executivo não desestimulou o fim dos protestos e que, por conta disso, muitos manifestantes decidiram permanecer nos pontos de bloqueio. "Foi uma fala dúbia, que não ajudou em nada", refletiu.

Outra preocupação é com a condição das estradas, especialmente no período da noite. Palharini lembrou que durante a greve dos caminhoneiros em 2018, foi durante este turno que alguns veículos que tentavam transitar foram atacados e apedrejados.