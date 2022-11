Polícia Federal mobiliza todo o efetivo no Rio Grande do Sul

A Superintendência Regional da Polícia Federal mobilizou todo o efetivo policial do Rio Grande do Sul nesta terça-feira (1º) para atuar em conjunto com as forças de segurança pública para reestabelecer a livre circulação de pessoas e o transporte de mercadorias nas rodovias do Estado. A Polícia Federal investiga possíveis crimes que atentem contra o estado democrático, organização criminosa, desobediência, contra a organização do trabalho, entre outros.

Segundo a superintendência regional, os policiais federais do Estado estão em regime de sobreaviso e atuam em pontos estratégicos e em ações de inteligência para identificar as principais lideranças, os financiadores das ações e os principais responsáveis pelos bloqueios das rodovias.

A Polícia Federal integra o gabinete de crise instalado pelo governo do Estado, composto pela Secretaria da Segurança Pública, Brigada Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar, Instituto-Geral de Perícias e Departamento Estadual de Trânsito. Além da presença da Secretaria de Logística e Transportes, do DAER, da Procuradoria-Geral do Estado, da Casa Civil, da Defesa Civil, do Ministério Público, do Ministério Público Federal, da Polícia Rodoviária Federal (PRF), das Forças Armadas e da Agência Brasileira de Inteligência (Abin).