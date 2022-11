Quatorze rodovias federais do RS seguem bloqueadas por manifestantes, informa PRF

Atualizada às 17h05min de 01/11/2022

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Rio Grande do Sul atualizou, às 16h55min desta terça-feira (1º), o número de rodovias no Estado com bloqueio total ou parcial, em razão de protestos de manifestantes insatisfeitos com o resultado das eleições deste ano, que consagrou Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como presidente da República e Eduardo Leite (PSDB) como governador do RS.

Segundo a PRF, 14 rodovias seguem com bloqueios, sendo 9 com bloqueio total e 5 com bloqueio parcial. A polícia rodoviária ainda afirma que nove estradas foram liberadas entre a manhã e a tarde de hoje. Quanto às rodovias estaduais, o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) informou, às 15h50min desta terça, que 26 rodovias seguem com bloqueios parciais.

Rodovias federais bloqueadas por manifestantes:

BR 472 - KM 478 - Itaqui - Bloqueio total

BR 386 - KM 136 - Sarandi - Bloqueio total

BR 290 - KM 720 - Uruguaiana - Bloqueio total

BR 472 - KM 154 - Santa Rosa - Bloqueio total

BR 472 - KM 139 - Três de Maio - Bloqueio total

BR 386 - KM 36 - Frederico Westphalen - Bloqueio total

BR 285 - KM 496 - Entre-Ijuís - Bloqueio total

BR 153 - KM 53 - Erechim - Bloqueio total

BR 285 - KM 460 - Ijuí - Bloqueio total

BR 116 - KM 142 - Caxias do Sul - Bloqueio parcial

BR 158 - KM 192 - Cruz Alta - Bloqueio parcial

BR 287 - KM 282 - São Pedro do Sul - Bloqueio parcial

BR 158 - KM 158 - Panambi - Bloqueio parcial

BR 386 - KM 435 - Nova Santa Rita - Bloqueio parcial

Rodovias estaduais bloqueadas por manifestantes:

ERS 122, km 94, Flores da Cunha - bloqueio parcial

ERS 463, km 30, Tapejara - bloqueio parcial

ERS 135, km 78, Erechim - bloqueio parcial

ERS 129, km 148, Serafina Correa - bloqueio parcial

RSC 453, km 101, Garibaldi - bloqueio parcial

ERS 155, km 66, Santo Augusto - bloqueio parcial

ERS 135, km 22, Coxilha - bloqueio parcial

ERS 324, km 209, Marau - bloqueio parcial

ERS 115, km 13, Igrejinha - bloqueio parcial

ERS 324, km 268, Paraí - bloqueio parcial

ERS 223, km 27, Tapera - bloqueio parcial

ERS 324, km 248, Casca - bloqueio parcial

ERS 324, km 188, Passo Fundo - bloqueio parcial

ERS 155, km 66, Santo Augusto - bloqueio parcial

ERS 324, km 149, Pontão - bloqueio parcial

ERS 115, km 36, Gramado - bloqueio parcial

ERS 020, km 48, Taquara - bloqueio parcial

ERS 235, km 48, Canela - bloqueio parcial

ERS 129, km 124, Guaporé - bloqueio parcial

ERS 344, km 28, Tuparendi - bloqueio parcial

ERS 452, km 3, Bom Principio - bloqueio parcial

ERS 324, km 224, Vila Maria - bloqueio parcial

ERS 135, Km 53, Getúlio Vargas - bloqueio parcial

ERS 126, Km 30, Ibiraiaras - bloqueio parcial

ERS 324, Km 279, Nova Bassano - bloqueio parcial

ERS 122, km 22, Bom Princípio – bloqueio parcial