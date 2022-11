Egressos da UFRGS terão primeiro encontro oficial no fim de semana

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), com seus quase 29 mil estudantes, foi eleita a terceira melhor universidade do Brasil pela britânica Times Higher Education. Os alunos da instituição passam, pelo menos, quatro anos circulando pelos espaços e eventos da instituição em busca de formação pessoal e profissional. A forte relação com a UFRGS é um sentimento que muitos carregam pela vida toda, retornando, em algumas ocasiões, para mestrados e doutorados ou, até mesmo, para lecionar. Agora, para nutrir essa boa lembrança, os "filhos da UFRGS" têm mais uma possibilidade de voltar à casa. A instituição irá promover, pela primeira vez, no próximo sábado (5), um encontro entre egressos da universidade. Denominado de [Re]Viva , a edição estreante acontece às 16h, no Salão de Atos da Federal, com entrada gratuita.

O evento conta com uma programação especial, em que grandes nomes da cultura gaúcha, formados pela instituição, irão ministrar palestras e dialogar com ex-alunos. São os Talk Shows. Entre os convidados estão o escritor e poeta Fabrício Carpinejar, a diretora da escola de Enfermagem, Ana Maria Muller de Magalhães e o diretor do Departamento de Educação e Desenvolvimento Social e professor da Faculdade de Educação, José Antônio dos Santos.

No turno da manhã, das 10h às 15h, os egressos poderão realizar atividades em algumas das unidades da UFRGS, como as faculdades de Odontologia, de Agronomia e de Medicina. Segundo o Relações Públicas da Pró-reitoria de Extensão da Universidade, Jean Felipe Rossato, os ex-alunos vão revisitar laboratórios, salas de aula e ambientes da universidade.

Ele ressalta que a iniciativa surgiu inspirada em outras universidades que já tem essa prática e a ideia é que o Reviva seja incorporado no calendário acadêmico. "Notamos que existe esse desejo dos ex-alunos, de voltar à universidade, de experimentar esse sentimento de pertencimento novamente. Assim como existe o Portas Abertas para futuros alunos e diversos eventos para os acadêmicos, construímos esse evento para nos aproximar dos egressos", considerou.