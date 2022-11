Governador Ranolfo ressalta que multa para manifestantes parte de R$ 10 mil

Entre as estratégias firmadas pelo Gabinete de Crise instalado para desobstruir as rodovias federais ocupadas por manifestantes desde a noite de domingo (30), estão a definição de pontos essenciais para o fluxo de abastecimento do Estado. A decisão, apresentada à imprensa pelo governador Ranolfo Vieira Júnior na manhã desta terça-feira (1º), garante a circulação de veículos à Refinaria Alberto Pasqualini (Refap) e às bases distribuidoras de petróleo, localizadas em Canoas e Esteio.

temores de fornecimento de combustíveis alimentos e produtos essenciais O plano do Estado para acabar com os bloqueios que geram, de, envolve ações ostensivas em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Federal (PF), Brigada Militar (BM), Corpo de Bombeiros Militar e Polícia Civil. De acordo com o governador, esta soma de efetivos reúne mais 1 mil homens das forças ordinárias de segurança pública estadual. Segundo a Brigada Militar, os locais estratégicos de atuação, com maior repercussão viária, são pontos da ERS 122, da ERS 287, da ERS 040 e da ERS 118.

“Primeiro, vamos tentar dialogar e dissuadir este movimento. Não resultando, vamos agir legitimamente. Identificaremos cada um deles e aplicaremos as multas estabelecidas pela Justiça Federal, tanto às pessoas físicas quanto aos CNPJs, com bloqueio automático das contas”, ressaltou Ranolfo. A decisão prevê multa no valor de R$ 10 mil por pessoa física e de R$ 100 mil por pessoa jurídica participante (duplicada a cada hora de permanência da conduta ilegal).

Até o momento, o secretário da Segurança Pública do Rio Grande do Sul, Vanius Cesar Santarosa, destacou que houve 10 registros policiais devido aos bloqueios, mas sem prisões até a manhã desta terça-feira. Sobre a presença do Comando Militar do Sul (CMS) na reunião do Gabinete de Crise, explicou que há informação de que, após os protestos nas estradas, grupos teriam a intenção de se manifestar em frente a quarteis, a partir de quinta-feira (3) ou sexta-feira (4).

Alinhado às decisões do grupo, o secretário afirmou que ainda não há lideranças declaradas para os protestos que se iniciaram após a divulgação do resultado da eleição presidencial. “O que sabemos é que os representantes oficiais dos caminhoneiros já declararam que não são os responsáveis por isso. Mas não temos ainda uma identidade de quem é o organizador, mas a polícia judiciária está trabalhando nestas investigações”, afirmou Santarosa.

Durante reunião de transição entre o atual governador do Estado e o eleito Eduardo Leite, no mesmo dia, o tema também foi abordado. “Lamento que não haja manifestação do presidente (Jair Bolsonaro), tanto como candidato que foi e que era importante se manifestar, como presidente da República, cumprindo a sua função. Democracia é o regime em que se perde eleições, e quem perde tem oportunidade de fazer oposição pelos caminhos institucionalmente definidos”, ressaltou Leite.