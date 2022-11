Novos valores da Área Azul entram em vigor nesta terça-feira em Porto Alegre

O mês de novembro inicia com o aumento do pagamento da Área Azul de Porto Alegre, destinada para veículos e motocicletas. O preço mínimo, de R$ 1,15, vai para R$ 2,00 a cada meia hora de utilização da vaga. Já o valor da hora, de R$ 2,30, passa para R$ 4,00, a partir desta terça-feira (1º). Além disso, outras mudanças começam a valer na mesma data. Agora, será possível realizar o pagamento por Pix. O Aviso de Irregularidade, sistema que permite a regularização ao motorista que deixar de emitir o tíquete, também começa a funcionar. O objetivo é evitar uma infração de trânsito de R$ 195,23 e cinco pontos na carteira. A medida deve ser feita em até dois dias úteis após o uso do estacionamento. As alterações estão em decreto publicado nesta segunda-feira, no Diário Oficial de Porto Alegre (Dopa). A publicação também estabelece que, para ter a gratuidade no estacionamento rotativo, os deficientes deverão utilizar as vagas a eles destinadas. Parte do valor arrecadado com a Área Azul irá para o transporte coletivo. A cada hora de estacionamento rotativo, incluindo a outorga (37,32% da receita bruta obtida pela concessionária), estima-se que seja encaminhado ao transporte público entre R$ 1,49 e R$ 2,03. De acordo com o secretário de Mobilidade Urbana, Adão de Castro Júnior, a expectativa é que, entre os meses de novembro e dezembro, R$ 3,3 milhões sejam destinados para o transporte coletivo.

Motos pagarão 50% do valor da tarifa cobrada pelos veículos para 30 minutos

Entram em operação as áreas para motos e áreas de carga e descarga. Na Quintino Bocaiúva, em frente à Praça Atos Damasceno, haverá espaço específico para motocicletas e área de carga e descarga, ambos com isenção de 30 minutos. Para carga e descarga também será destinado espaço na Rua dos Andradas, próximo à Caldas Júnior. Já para motos, haverá mais um espaço na rua Ribeiro Cancela esquina com a Costa, no Menino Deus. Após 30 minutos, as motos pagarão 50% do valor da tarifa de veículos.

Pagamento será aceito por Pix e QR Code

Os usuários da Área Azul poderão efetuar o pagamento do rotativo por Pix. O QR Code estará disponível nas placas de sinalização próximas às áreas de estacionamento rotativo. Para efetuar o pagamento, basta apontar a câmera do celular para o QR Code. Com o Pix, será possível quitar uma ou duas horas de estacionamento. No dia 20 de outubro foram adicionados o pagamento por débito automático, pelo cartão pré-pago ou pelo aplicativo da Zona Azul Brasil. O Sigapay, aplicativo próprio da Zona Azul Brasil já está em funcionamento.

Leitor Automático de Placas está em fase de testes