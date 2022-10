Rio Grande do Sul tem queda acentuada na temperatura nesta terça-feira

O ar polar se intensifica sobre o Rio Grande do Sul com queda acentuada da temperatura por todas as regiões. O amanhecer terá frio típico de um amanhecer de inverno. Em muitas regiões a temperatura irá baixar de 5°C, com expectativa de mínimas ao redor de zero na Serra Sudeste. As informações são da Metsul Meteorologia.

Entre o Norte e Nordeste do Estado a instabilidade segue com chuva fraca. Não se afasta a possibilidade de precipitação de chuva invernal nos pontos de maior altitude. A tarde terá sol na maioria das áreas com gradativo aquecimento perto de 20°C.

A terça-feira começa com muitas nuvens e pancadas de chuva. A tendência é de melhorias e aberturas de sol a partir da tarde, contudo, o tempo tende a firmar somente na quarta-feira (2). O frio será intenso nas manhãs para esta época do ano ao longo desta semana em Porto Alegre.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para terça-feira

Máxima: 19°C

Mínima: 1°C

Porto Alegre – previsão do tempo para terça-feira

Máxima: 16ºC

Mínima: 10ºC