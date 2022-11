Feriado terá madrugada fria em Porto Alegre, com mínima de 8°C

O feriado de Finados, além de orações e homenagens aos que já faleceram, também será marcado pela temperatura típica de julho em pleno início de novembro. Nesta semana, a madrugada mais fria em Porto Alegre será justamente na quarta-feira (2), com 8°C e 9°C. A máxima ao longo do dia atingirá 19°C, com tempo firme, marcado por sol e poucas nuvens.

A massa de ar polar, que avança para o Sul do Brasil trazendo chuva, tempestades e vendavais intensos em algumas cidades está fora dos padrões normais de alguns modelos meteorológicos, segundo a MetSul Meteorologia. Há, inclusive, a possibilidade de neve no começo deste mês em áreas de maior altitude. O interior gaúcho terá mínimas ao redor ou abaixo dos 5°C. A fronteira com o Uruguai, por exemplo, pode registrar entre 1°C a 3°C na terça e quarta-feira.

No entanto, o frio não será um impeditivo para quem quer prestar suas homenagens aos entes queridos já falecidos. Os cemitérios de Porto Alegre irão funcionar com horários especiais. O cemitério São João (rua Ari Marinho, 297) estará aberto das 8h às 18h, enquanto os cemitérios Tristeza (rua Liberal, 19) e Belém Velho (rua Nossa Senhora do Rosário, 5.205) funcionam das 8h às 17h, sem fechar ao meio-dia

As celebrações no cemitério São João - o maior entre os cemitérios municipais, com cerca de 12,6 mil jazigos - serão junto à quadra três, próximo à caixa d'água. As missas ocorrerão entre 10h e 16h.

Conforme o disposto no Decreto 12.330, todos os titulares de jazigos arrendados ou perpétuos, localizados nos cemitérios municipais São João, Belém Velho e Tristeza devem atualizar as informações de cadastro, no qual constam dados como nome completo e endereço. O recadastramento é obrigatório e garante o direito legal de utilização do espaço no cemitério. A atualização está disponível no e-mail [email protected]

Já no cemitério Parque Jardim da Paz, localizado no bairro Agronomia, a programação será mais extensa, com missas a partir das 9h até as 16h. A missa das 11h será presidida pelo bispo auxiliar da Arquidiocese de Porto Alegre, Dom Bertilo João Morsch. Além disso, também haverá cultos com início previsto para as 8h30min e ações a partir das 8h.

Em um especial de finados, o grupo Cortel, responsável pelo Crematório Metropolitano, realiza cinco encontros gratuitos com o poeta Fabrício Carpinejar, até 2 de novembro. A entrada é gratuita mediante inscrição pelo site e doação de 1kg de alimento não perecível na entrada, que será entregue ao Banco de Alimentos da Capital. As palestras ocorrem nos crematórios e cemitérios São Vicente, Memorial da Colina e Ecumêmico Cristo Rei.