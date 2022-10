Recuperação da ERS-709, em Barra do Ribeiro, é concluída

A recuperação da ERS-709, em Barra do Ribeiro, foi concluída nesta segunda (31), informa o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), vinculado à Secretaria de Logística e Transportes (Selt). Foram destinados cerca de R$ 3 milhões aos serviços realizados no trecho entre o município e a BR-116.

Iniciadas em setembro, as atividades nos 13 quilômetros da estrada contemplam consertos no piso, fresagem com recomposição do asfalto e implantação de capa asfáltica em trechos críticos. Foi feita a recuperação do talude no trecho entre as pontes sobre os arroios Ribeiro I e II, na entrada de Barra de Ribeiro. Na encosta, tiveram de ser colocadas pedras para o escoamento de água da chuva, protegendo o aterro da ERS-709.

Após a finalização do trabalho no pavimento, começa a revitalização da sinalização horizontal, para reforçar ainda mais a segurança de quem transita no trecho.