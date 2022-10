Chuva e ventos em Porto Alegre trazem alterações no trânsito

Após um final de semana de muito calor, Porto Alegre registrou frio, chuvas e ventos nesta segunda-feira (31), e essas mudanças no tempo impactaram em partes do trânsito na cidade. A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) da Capital informa que uma árvore caiu e deixou uma via completamente bloqueada na avenida Wenceslau Escobar, bairro Cristal, em uma região próxima à avenida Cel. Marcos, na Zona Sul de Porto Alegre.

A Metsul informa que em Porto Alegre, na estação oficial do bairro Jardim Botânico, a temperatura às 15h de hoje era de 13,4 graus. Além disso, o ingresso de ar frio trouxe rajadas de vento de 50km/h a 60 km/h na maior parte do Rio Grande do Sul. No Chuí, as rajadas chegaram a 84 km/h, conforme a empresa de metereologia.

O acumulado de chuva em Porto Alegre, até às 15h desta segunda, foi de 44mm, conforme a empresa. Também foram registrados 54mm em Campo Bom, 51mm em Caçapava do Sul, 49mm em Canela, 48mm em Bagé e 4 mm em Porto Alegre e Camaquã, nas estações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Na rede do Centro Nacional de Previsão de Desastres (Cemaden), também até 15h de hoje, os acumulados foram de até 68mm em Três Coroas, 56mm em Igrejinha e Gravataí, 55mm em São Francisco de Paula e 52mm em Riozinho.